法西颱風9日凌晨重創日本關東地區。颱風過後已逾1周，千葉縣至17日仍有6萬2千戶停電，1萬餘戶停水，許多民宅嚴重破損且屋漏偏逢連夜雨，災民叫苦連天。日本首相安倍晉三17日指示，將從今年度預算的預備金提撥13億2千日圓(約台幣3億8千多萬元)來加強災害因應對策。

法西颱風一度造成關東地區93萬5千戶停電，東京電力公司在10宣布，電線桿等送電設施等11日可全面修復，11日改口說13日以後可全面恢復供電，但13日晚間又往後延，指27日大部分地區可恢復供電。

東電指出，當初沒有預測到千葉縣的許多送電網設備被倒下的巨木破壞，若沒先將巨木砍掉則無法搶修，現在已出動1萬6千人投入搶修工作，自衛隊也出動1萬人協助砍伐、處理倒木。

安倍還指示，要儘早恢復全面供電，出動電源車協助解決因停電造成停水和電信中斷等問題，並設法協助災民解決洗澡等生活上的問題。

這次的災情超乎預想，許多地方偏遠還無法掌握災情。據消防廳和千葉縣的統計，1都7縣共有3687棟住宅受害，其中千葉縣占了2831棟，今後受害規模可能還會擴大。

這次颱風造成2死61傷。颱風過後因停電造成中暑死亡者有3人，爬上屋頂鋪防雨塑膠布而不慎摔傷等受傷者約有145人，其中10人重傷。

(中時 )