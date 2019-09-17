智慧型手機盛行，不少人下載試用版應用程式（App）後，總以為試用期過後就會自動停用，沒想到App的設計是「自動續用」，墮入收費陷阱。英國有工程師為此與1間大型銀行合作，開發了一款App，部分暗藏試用期限的App到期時就可以自動取消訂閱。

針對試用版App紀錄消費者信用卡資料的問題，該款App「免費試用期瀏覽」（Free Trial Surfing）提供免費設置1張虛擬信用卡的服務，使用者註冊試用時就不必連結個人銀行帳戶或信用卡。如此一來，即使試用到期，App也會因無法扣款而自動取消續訂。

程式設計師布洛德（Joshua Browder）指，該App不能用於任何消費用途；服務目前都是免費，但不排除未來可能收費。

布洛德年僅19歲時，就已開發出首個機械人律師「DoNotPay」（不要付錢）程式，以處理車輛違停罰款案件，這次又再創先河。他笑言消息讓不少電商陣腳大亂，還試圖查出使用者身分以阻止其註冊試用。雖然這個App暫時只在蘋果應用商店販賣，但6周前在美國上市後，已吸引逾1萬名使用者，16日App將正式登陸英國。

(中時 )