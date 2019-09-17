暢銷遊戲改編電影《返校》17日傍晚舉辦首映會，主演王淨、曾敬驊、蔡思韵、夏靖庭、朱宏章、李冠毅、潘親御齊聚，夏靖庭有場戲被憲兵押上吉普車並且被「蓋布袋」戴上頭套，未料現場狀況百出，他無奈笑言：「整整NG20次。」其實現場氣氛嚴肅，夏靖庭表示自己成長於白色恐佈時代，在學校一說台語就會被罰錢，是否會偷傳禁書呢？他笑說：「都是看黃色小說。」

導演徐漢強另外透露拍攝插曲，一場傅孟柏和曾敬驊在景美人權園區拍攝的監獄訣別戲，現場空間狹小，監製李烈在外戴著耳機，突然聽到一句劇本沒有的台詞，平靜又小聲的：「再見。」瞬間衝進現場問：「是誰說了再見？」但現場傅孟柏與曾敬驊以外還有幾位臨演都面面相覷，頓時毛骨悚然。

未料過了一年，曾敬驊才透露：「是我旁邊的演員說的，但那時候氣氛太凝重就不敢承認。」原來當時是有臨演現場自行「加戲」，卻意外促使徐漢強當下立刻改劇本，讓傅孟柏飾演的老師能平靜的告別，更增添情感濃度；而飾演男主角的曾敬驊因該片備受矚目，IG粉絲人數暴增為4倍，從500人上升到2000人。

主演之一傅孟柏此次缺席宣傳，經紀人表示他因早早訂了機票前往西班牙進行徒步朝聖之旅，目前已走了三分之一，預計10月中才能回台拍戲，據知他得知《返校》定檔時間後相當掙扎，但該片監製李烈特准他請假，認為這趟旅程對他的演員職涯有幫助，因此不勉強留他在台灣跑活動。該片20日上映。

李冠毅、曾敬驊、潘親御舉蠟燭，象徵點亮光明。（粘耿豪攝）

主演王淨、曾敬驊、蔡思韵、夏靖庭、朱宏章、李冠毅、潘親御和導演徐漢強、監製李烈、李耀華等人齊聚。（粘耿豪攝）

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