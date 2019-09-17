總獎金15萬美元加住宿招待的2019高雄海碩男子網球公開賽，今天單打上演兩場「寶島內戰」，「小胖」楊宗樺6：2、6：2擊敗雙打搭檔「A鵬」謝政鵬，「夜市球王」曾俊欣則是6：2、6：3擊敗小時候一直很欣賞的前輩李冠毅，晚間最後一場賽事楊宗樺和謝政鵬合體出擊雙打，只用45分鐘就輕鬆以6：1、6：1告捷。

睽違多時再度合作，楊宗樺和謝政鵬相處起來還是相當熱絡，賽後一直互相鬥嘴，談到今天稍早單打對決，楊宗樺說：「基本上算是挺放鬆的，雖然前面兩局我壓力有點大，但後面就放鬆了。」

兩人打完單打就先去用餐，也沒特別針對比賽說什麼，就專心備戰晚上的雙打，楊宗樺指出，兩人透過剛結束的台維斯盃重新熟悉彼此雙打狀態，算是調整地不錯，配合默契也蠻好的，謝政鵬補充，雖然比樹上看起來一面倒，但也有幾局打到「丟士」才分出高下，「贏的也沒有像比數那樣輕鬆，重點是我們關鍵分有掌握到，才能拿到局數。」

謝政鵬之前在歐洲比賽訓練三個多月，由於當地飲食沒什麼油跟澱粉，吃的很健康，因此體重下降，不過回台灣後就「復胖」5公斤左右，他笑說：「大家想減肥真的可以去歐洲住，我真的沒有刻意減肥，在歐洲那3個半月每天沒有糖跟澱粉，也沒喝飲料，就這樣瘦下來。」

曾俊欣在高雄海碩男網挑戰賽單打第一輪過關。(海碩整合行銷提供/陳筱琳傳真)

單打首輪獲勝的曾俊欣賽後表示，周末打完台維斯盃才趕到高雄參賽，一開始有點不適應場地，所以前幾局打得較辛苦，後面抓到節奏後就越打越順，至於大會今年使用的新地墊，球速上比過去的稍微慢一點，曾俊欣認為，自己是喜歡打球速較慢紅土的選手，所以球速較慢的場地他比較有利，也喜歡和對手在底線對抽的感覺。

談到對手李冠毅，曾俊欣表示這是兩人生涯第一次對陣，自己小時候看過李冠毅的比賽，感覺他很強，能夠從小時候覺得很強的選手中獲勝蠻開心的，自己也能透過這樣的對抗吸取經驗、增添不少場上自信。

(中時電子報)