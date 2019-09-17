國防部難得開放韋昌嶺營區，讓老兵重拾當兵回憶。（市府提供／許家寧基隆傳真）

馬祖老兵回味軍中伙食。（市府提供／許家寧基隆傳真）

不少老兵說吃的是回憶，忍不住聊起當兵話題。（市府提供／許家寧基隆傳真）

重返韋昌嶺踩線團，盼牽起基隆、馬祖兩地開發軍旅觀光遊程路線。（市府提供／許家寧基隆傳真）

基隆市府再造歷史現場，17日邀馬祖老兵重返陸軍韋昌嶺營區吃大鍋飯，市長林右昌與老兵拿著餐盤打菜、大啖滷雞腿、螞蟻上樹等軍中伙食，不少人大呼懷念、互報梯次，市府盼藉由試辦踩線，開發軍旅記憶遊程，即使退伍了，也有望重拾當兵回憶。

自嘲與「金馬獎」的林右昌表示，今晚他是第一次進入韋昌嶺營區，原訂文化踩線團明將前往馬祖進行營區巡禮，但聽聞海上風浪大，台馬間的交通船停航，這應驗當初新兵在韋昌嶺一待就待好幾天，重溫進駐等船苦悶又無奈的難忘回憶。

市府與連江縣合作，17日至19日帶領30名老兵重返營區，再搭船重返當時的戰地前線馬祖，展開三天兩夜的「特殊任務」，打菜過後，老兵回憶湧上心頭，直說奉派馬祖時對於基隆的第一印象就是韋昌嶺，接著是聊不完的豐功偉業與當兵話題。

「重返韋昌嶺」是基隆市文化局推動「大基隆歷史場景再現整合計畫」，對於近代軍旅記憶重要採集工作，感謝國防部、立委蔡適應協助牽起韋昌嶺與馬祖的情緣、歷史記憶，更期望藉此契機，重現基隆軍旅地景的歷史意義，甚至觀光商機。

文化局表示，重返韋昌嶺活動獲得各界大幅關注，可見馬祖老兵移防的軍旅記憶遊程，吸引力十足，足以建構成特色性的軍事文化路徑，透過本次遊程的經驗，未來還會整理成書籍及紀錄影片，供基隆、馬祖相關文化旅遊單位參考，並研擬未來繼續開團的可能性。

(中時 )