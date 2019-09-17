周興哲（Eric）日前應邀飛往溫哥華出席品牌活動，他此趟工作，還邀師妹鄭心慈和全公司同仁同行，他全程照顧大家，不僅帶大夥去知名景點，還招待吃龍蝦大餐、懷石料理，讓國外出差變另類員工旅遊，鄭心慈感謝：「受Eric哥照顧，對我噓寒問暖，真的好感動喔。」全體同事們感謝：「與『哲』同行真好！」

周興哲還將在當地舉辦演唱會，做為「你，好不好」世界巡迴演唱會的前導。而周興哲是第3次到溫哥華，第1次是在美國讀書時，曾與寄宿家庭一起開車到此遊玩，第2次則是表演，他對溫哥華不陌生，剛好在當地適逢中秋節，周興哲用視訊和家人連線歡慶，「還好飯店的中餐廳很棒，也有超好吃牛肉麵，讓我一解思鄉之情。」

周興哲將在年底發行個人第4張新專輯，目前歌曲都已寫完，已進入到製作、錄音階段。而周興哲的師妹鄭心慈是首度出國工作，心情興奮，看到許多事物都覺得很新鮮，鄭心慈說：「這是我第一次出國工作，很開心也很榮幸可以跟師兄一起參加，覺得哥很厲害好佩服，連加拿大都這麼多粉絲。」鄭心慈談到在外地會很想家，媽媽在出國當天特別在上班前早起，做豐盛的早餐，還給她大大的擁抱來鼓勵打氣。

(中時 )