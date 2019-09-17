藝人柯以柔短短4個月內狂甩8公斤，除了注重飲食，她透露特別請了健身教練指導重訓。女星減重不約而同開始重視重訓，除了柯以柔，包括夏于喬、鄧紫棋，以及小禎，都透過重訓增肌，瘦得特別快。

柯以柔即將滿40歲，她在臉書透露從5月1日決定瘦身後，以重訓搭配減醣飲食，4個月就瘦了8公斤，體脂肪率從35.1%下降到23.8%。

柯以柔之前一度胖到近60公斤，手臂、臀部肥肉特別多，決心減重後1週3天上健身房，積極重訓。再加上戒掉含糖飲料、每天喝足2,000cc以上的水、多吃蔬菜少吃水果、戒精緻澱粉，現在不但甩開小腹，還隱約能看出腹肌。

柯以柔積極重訓，短短4個月減下8公斤。（圖片來源：圖片取自柯以柔IG）

柯以柔透露年紀到了，新陳代謝確實沒有年輕時候好，但養成良好飲食習慣，再加上從健身教練身上學到很多，找出最適合自己的運動方式，還是能維持健康體態。

像柯以柔這樣積極重訓的女星並不少，減重成果也格外亮眼。

夏于喬熱愛重訓，沒工作的時候就會到健身房報到。（圖片來源：圖片取自夏于喬IG）

35歲的女星夏于喬也曾靠著飲食和運動，在2個月內瘦下5公斤。她擁抱重訓已經很多年，早在2015年就在臉書寫下：「提高身體的基礎代謝率真的很重要，最明顯的就是以前吃完飯，肚子一定馬上變成圓鼓鼓的。但現在就算吃飽飽的，代謝率變高，肚子也不會這樣了……還有，下次別再告訴我，健身會變大隻佬，那只是表示你對自己的身體一點也不了解！」

夏于喬平時沒工作的時候就會到健身房報到，或找教練一對一教導重訓。她和柯以柔都已經年過35，35歲後，肌肉每10年減少3%到5%，肌肉量愈少，燃燒的脂肪也愈少，這也是年紀越大、愈難減重的原因。柯以柔和夏于喬減重成果亮眼，重訓功不可沒。

小禎以有氧運動搭配重訓，成功減下40公斤。（圖片來源：圖片取自小禎IG）

還不到30歲的歌手鄧紫棋也熱愛重訓，她曾表示1週至少運動5天，以有氧運動搭配重訓，另外用燕麥取代白飯來增加膳食纖維。成功減重40公斤的藝人小禎每次運動則以1小時有氧、1小時重訓來搭配，她透露雖然已經回到模特兒時期的身材，但體重比當時重很多，因為肌肉比脂肪重，所以體重數字雖然高，曲線卻更好看。

這些女星都掌握1個最重要的原則：不是減體重機數字，而是減體脂肪。當肌肉愈多、脂肪愈少，看起來就愈瘦，邁入中年後更是如此。

鄧紫棋也是熱愛重訓的女星，靠運動和飲食維持身材。（圖片來源：圖片取自鄧紫棋IG）

基礎代謝率隨著年齡增加而逐漸降低，40歲、50歲之後，想減重一定不能少了重訓，才能有效提升肌肉量、燃燒更多脂肪。增肌才能讓減重速度有機會回復到20多歲的水準，一般建議1週至少進行2次重訓，並確實鍛練到不同部位肌肉。

不過假使過去沒有重訓習慣，記得要循序漸進，慢慢累積肌肉強度，避免造成運動傷害。一開始不妨從輕量的舉重或深蹲開始，但必須有教練在旁，以免受傷。

減脂比減去體重機上的數字更有意義。（圖片來源：pixabay）

攝取優質蛋白質也有助增肌，多份研究更顯示，增加蛋白質攝取量能長時間維持減重效果。但高蛋白飲食也和高膽固醇、高心血管風險、癌症風險、腎臟疾病、腎結石等都有關聯，蛋白質量得小心拿捏。

(中時電子報)