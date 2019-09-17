2019高雄電影節（雄影）17日公布開幕電影《火口的二人》與「日影前線」片單，《火口的二人》為重量級編劇荒井晴彥再執導筒作品，改編白石一文同名小說，片中演員柄本佑與瀧內公美禁忌狂戀卻深情動人，片中濃密性愛彷若噴發的火山，荒井晴彥將於10月10日出席雄影。

「日影前線」片單則包括大九明子導演改編川嶋佳子日記的《用甜酒漱口》，松雪泰子與黑木華大啖單身熟女的孤單日常與生命缺憾；藤井道人改編暢銷小說的《新聞記者》，松坂桃李與韓星沈恩敬展開「假新聞」的真相冒險；石井裕也導演新作《町田君的世界》，池松壯亮、高畑充希、岩田剛典等一眾日星演出溫暖草食男故事；永井聰導演執導的《愛在雨過天晴時》，小松菜奈與大泉洋上演「年齡差」戀愛。大九明子與藤井道人也將於10月18日出席雄影。

雄影22日正式開賣，限時早鳥優惠票150元，並提前一天於21日下午1點在高雄市電影館舉辦「終極選片指南」。

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