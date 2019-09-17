A-Lin 17日出席天使心家族基金會舉辦「天使好久不見」慈善音樂會記者會， 她近來忙商演、工作，頻當空中飛人，常在飛機上看電影、得到創作靈感，不過她昨抱怨日前在搭機時，她因要點餐，在轉換成英文回答比較慢，豈料空姐對她比出中指推眼鏡，讓她很憤怒回：「我有對妳態度不好嗎？為什麼要對我做這件事？」對方卻又假裝沒事。

她事後也寫信給航空公司投訴，是否得到回覆？她笑說：「還沒，可能有時差吧。」而她正籌備新單曲、新巡演，盼明年初在台北小巨蛋開唱，不過是否強碰劉德華演唱會，她打趣說：「希望天王可以讓我2天。」A-Lin近年唱紅許多戲劇、電影主題曲，談到新專輯進度，她坦言慢慢來，希望新專輯中會有一半的歌曲是自己的創作，並提到朋友封她「這一代金佩姍」，笑翻眾人。而A-Lin的老公黃甘霖先前因身體因素想好好休息，向統一獅主動請辭，她表示老公現在家多休養、陪伴女兒，有多幫老公補身體？她略顯不好意思說：「自己就是沒太能做到。」

(中時 )