邵庭從藝人搖身成為電商品牌POPOLA創意總監，品牌首間快閃店銷售締造佳績後，宣布本月19日起至下月2日將前進中和環球購物中心，為毛小孩健康不遺餘力的研發各種貓狗鮮食罐頭，只為讓毛小孩身體更健康。日前她慘被家中貓兒抓傷，臉上濺血留下一道長達5公分的傷痕，她還原當時情景，透露當下非常擔心臉上會留疤，還頻頻問正在台南出差的老公閃光哥，「若是我臉上有疤，你還會愛我嗎？」閃光哥雖淡定但無所不用其極放閃，「老婆不管妳怎樣我都愛！」

邵庭說，當晚被家中貓貓抓傷後，自己立刻奔到朋友那拿去疤的藥膏，笑說自己現在一天擦5次，談及有無抓到害她濺血的兇手？邵庭透露為此去找動物溝通師，來了解貓咪抓傷她的原因，「沒想到家中三隻貓口徑一至，認為是我站在牠們的跑步跑道上，所以才會踩到我！」

家中貓兒起初都不承認誰是兇手，直說這只是一點點痛而已，經寵物溝通師溝通「媽媽臉上有5公分的傷痕」後才透露兇手特徵，「牠們說是腳上有點點的貓咪踩到我的，但，牠們3隻腳上都有點點呀。」讓邵庭好氣沒好笑的說，「這些屁孩串供。」

邵庭自拍臉被貓抓的傷口。（POPOLA X 邵庭提供）

「貓奴身上都會有傷痕！」邵庭驕傲說這是身為貓奴的象徵，打趣封自己為「貓女刀疤」，因此平常身上怎麼被貓抓都無所謂，但抓到臉上超怕留疤，「畢竟女人天性還是愛美。」擔心第二間快閃店開幕時，自己臉上的傷口還沒痊癒，坦言希望老公從俄羅斯出差1個月回來後臉上的疤都癒合了。

此外，她也被叮嚀這陣子吃東西要注意包含她愛吃的海鮮、牛肉、羊肉、海菜、芒果、荔枝、炸物、芝麻油等都要先避開，飲食也要清淡點，作息要正常，一定要睡飽，沒事別出家門讓傷口曬到太陽，邵庭自嘲自己有典型的射手座反骨，「越被管就越想反抗，好想大吃麻辣鍋涮牛肉涮海鮮。」POPOLA X邵庭第二間快閃店本月19日起至下月2日將前進中和環球購物中心繼續快閃。

(中時 )