《全民烏托邦》號召數百人以紙箱打造16公尺高的郵局，20日當天上午10時開始搭建，屆時將在海安路活動期間短暫地成為台南新地標，22日閉幕活動再號召眾人「一起推吧！」邀大家推倒這個短暫存在地標，象徵翻轉公共空間，開啟新的城市想像。(曹婷婷攝)

街頭是眾人表演場域，延續過去2屆街藝狂饗叫好叫座，2019台南街頭藝術節9月20日至22日將在海安路周邊登場；20日開場「國際進擊場」由法國藝術家奧立佛．古斯特量身訂製《全民烏托邦》，20日上午10時於海安路以紙箱搭建16公尺高的台南郵便局，活動期間短暫成為台南新地標，22日閉幕再邀大家推倒，象徵翻轉公共空間，開啟新的城市想像。

今年台南街頭藝術節以「鬧熱沙卡里巴」為主題，匯集國內外近40組優質團隊，帶來包括馬戲、雜技、操偶、肢體、默劇等多元藝術形式超過100場表演。

台南市文化局副局長周雅菁說，6年前首辦街藝狂饗就在海安路登場，這次重回整修後的海安路，可望帶給大家不一樣的觀感，尤其，今年更特別著重「民眾參與」及「現地創作」，邀請所有參與民眾到街頭親近藝文，打造具有台南特色的共創作品及街頭藝術節慶。

開幕由法國藝術家奧立佛．古斯特打造一座建築地標，藝術家參考府城郵便局、圖書館和銀行等建築圖像，考量府城處處是古蹟，決定搭建已經消逝的台南郵便局，量身訂製《全民烏托邦》，先透過為期1周工作坊邀市民以簡單紙箱和膠帶共同建造完成，20日當天現地搭建，3天活動將短暫成為台南新地標。

「世界共享站」單元邀請7組藝術團隊，包括法國艾卡劇團逗趣大型操偶作品《多多鳥》、紐西蘭藝術家飛瑟．虎伯充滿幽默鬥志的《拳擊霸王》、荷蘭／義大利的帕瓦納劇團帶來巨大《河馬娜麗》、韓國摩控劇團雙人特技演出《天梯》、法國集體協議即興現地創作《西裝游擊隊》、義大利國際遊行表演團的《移動的音樂盒》以及法國藝術家約翰史瓦凡哲與台灣表演者《街頭表演與公共空間工作坊呈現》。

策展人陳星合表示，今年街頭藝術節希望讓各界看到更豐富多元藝術可能性，另也首辦「培訓工作坊」，提供街頭藝術表演者自我提升實力，深化街頭藝術表演者與國際街頭藝術家間的交流。

「表演類」街頭藝人將在海安路上4個舞台輪番登台，今年新設的「手工藝與視覺類」則將有木工、金工、陶藝、絹印、飾品設計、人像繪畫、傳統民藝等攤位，讓觀眾遊客在欣賞之餘，也有機會動手DIY。主辦單位也貼心提醒民眾攜帶坐墊輕鬆欣賞各項表演，離去時則請記得將垃圾帶走，邀您與台南市民共同維護城市街頭藝術環境整潔。

(中時 )