美國一項最新調查發現，在18到44歲的成年女性中，每16人中就有1人的「初夜」是在非自願的狀況下獻出，她們「第一次」的平均年齡只有15.6歲，部分女性甚至因此出現精神及身體健康問題。

研究人員在2011至2017年間，訪問逾1.3萬名18至44歲女性，要求她們回憶第一次的性經驗，結果發現近7%受訪者平均在15歲時就非自願性交，其中約5成受訪女性表示，加害者的身材較魁梧或是年紀比她們大，年齡平均較她們年長6歲。而首次自願發生性行為者的平均年齡則是17.4歲。

超過46％的女性表示，當時她們被加害者壓制而失去貞操；在56％的案例中，加害者使用言語暴力威脅；超過22％的女性遭下藥性侵；超過26％的加害者用身體威脅，超過25％的女性因此受傷。

研究還發現，非自願獻出初夜的女子通常有較多性伴侶、意外懷孕、墮胎、以及生殖健康問題，包括盤骨疼痛和月經不調。16％受訪者健康不佳，較其他女性多出2倍。相關研究報告16日刊登在學術期刊《JAMA Internal Medicine》。

哈佛大學醫學院研究員霍克斯分析，首次性交即被強暴的女性因喪失對性行為的自主權，出現創傷不足為奇。她也指，男性應學習溝通技巧，避免與女性發生非自願性關係。

(中時 )