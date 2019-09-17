沙烏地阿拉伯石油設施遭攻擊，油價飆漲，全球市場一片驚慌。美國卻似乎不慌不忙，總統川普第一時間發推說，可以動用戰略石油儲備保證市場供應。

BBC報導，美國南方漫長的墨西哥灣沿岸海岸線下面埋著的秘密之一。外觀平淡無奇的四個安全儲存點的地下設施內，儲存著將近七億桶石油。

地下岩層內挖掘的60個岩鹽洞穴構成了美國巨大的「戰略石油儲備」。

美國的這一設施建於40年前，目前，全球各地依然分佈著大量巨型石油儲存設施。事實上，許多國家已經耗資數十億美元建造此類石油儲存設施，更多國家正在亦步亦趨。

為什麼要把石油埋回到地底下呢？答案還要從1973年能源危機說起。

當時，為抗議美國在贖罪日戰爭中支持以色列，阿拉伯各石油輸出國聯手中斷石油出口到西方。因為整個世界當時都高度依賴於中東石油，因此石油價格陡然飆升。美國加油站開始定量供應汽油，某些地方甚至完全斷絕了汽油供應。人們開始擔心他們的汽油會被人偷走，還有少數人甚至持槍保衛自己的汽車。

幾年過後，美國開始建設戰略石油儲備，用原油將地下洞穴填滿。在未來石油供應遭到嚴重威脅的情況下，美國將拋出石油儲備以平抑石油價格、減輕全球能源市場壓力。

這是一個切實可行但代價高昂的主意。年度維持戰略石油儲備所需資金可能高達上億美元。

過去，美國曾依賴於戰略石油儲備以備不時之需。例如，第一次海灣戰爭期間，中東的石油供應鏈被切斷。再如2005年卡崔娜颶風。在颶風登陸的24小時內，美國政府就批准了緊急調用石油儲備的請求。

但是，在美國能源業蓬勃發展的情況下，是否還有必要保持如此巨大的石油儲備？華盛頓已經有人提議，徹底丟掉這個「大包袱」。只不過，曾有業界人士這樣形容，「要想成為一個現代超級大國，就必須擁有自己的石油儲備。」

(中時 )