中選會17日下午5點30分由主委陳朝建宣布受理時間停止時，前台聯不分區立委黃文玲衝至櫃檯自稱攜帶台北市長柯文哲身分證前來領取總統被連署人表格，由於已過登記時間，雙方僵持不下，場面一度火爆，後因黃未具備相關文件，中選會最後並未受理。(郭吉銓攝)

中選會今(17)日下午5點30分出現一場鬧劇，前台聯不分區立委黃文玲突衝至櫃檯自稱攜帶台北市長柯文哲身分證前來領取總統被連署人表格，由於已過登記截止時間，中選會拒絕受理。黃等人抗議後悻悻然離開。對於柯文哲小動作，曾參選台北市長選舉的丁守中指出，他料中柯文哲「逾時登記選總統」玩把戲，並預言「下次柯文哲一定會由某政黨推薦出來選總統」。

對柯文哲「逾時登記選總統」，丁守中在臉書譏諷「柯文哲還想師法上次台北市長選舉，逾下午4時截止投票時間，還有10幾萬人投票，好操作棄保？」，並預言「此次不成，下次柯文哲一定會由某政黨推薦出來選總統」。網友對柯P小動作亦不滿表示：「政治蟑螂！執政某半撇，歸工想孔想縫！」、「柯P人氣都下滑了，他是很想選，但沒膽選！做做樣子，刷一下存在感而已！」。

柯文哲太太亦透露：「今早出門前他突然問我一句：『要登記參選，要1500萬，妳有沒有 ？』想也知道答案，直接回他：『沒有！』」。連登記參選費1500萬，都沒準備，竟然臨時向妻子伸手。這種兒戲態度，不由讓丁守中厭惡。

(中時電子報)