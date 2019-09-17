林明禎推出新單曲《Whoo》，獲得好評，她先前參加多部電影演出包括《瘋狂電視台瘋電影》、《辣警霸王花2不義之戰》等，不過她不只在工作交出亮眼成績單，愛情也是外界關注的焦點，她去年跟張軒睿認愛交往後，鬧得沸沸揚揚，僅一個月就宣布分手，結束短命戀。她坦承目前單身中，因工作滿檔，沒有遇到有緣人，甚至也沒人追求，現在對感情順其自然，雖工作繁忙，但仍希望可以談戀愛。

她分享理想型，盼對方有共同興趣、喜歡打電動、愛吃，至於年齡、外型，她說：「沒關係，感覺合得來才最重要。」今年29歲的她，姊姊已結婚生下一女，她十分喜愛跟小孩玩耍，至於想婚生子？她表示現階段不想邁入婚姻，因看到姊姊生小孩後，發現教養孩子是很重要的事，若未來結婚生子，她一定會全心全意陪伴小孩、家人，屆時願意淡出演藝圈的工作。

林明禎擁亮眼外型、姣好身材，外界總是認為她甜美、夢幻，不過她透露從小跟弟弟們一起玩耍，事實上個性很大剌剌、不拘小節，談過4段戀情的她，透露在交往期間展現最自然一面，她曾在男友面前挖鼻屎、玩互相放屁遊戲，「我們都會比誰的屁比較臭，不過一定是對方比較臭。」

她首度嘗試創作新歌〈來不及〉，表示該曲在未出道前就創作完成，她的靈感來自當時在國外，發現有位好友有在她面前釋出好感，但她自認是後知後覺型，當她覺得對方也不錯時，對方卻已經轉為冷淡，歌詞寫道，「來不及說一句，我喜歡你，就這樣失去」，她自認在感情中是被動的人，不是會勇於追愛，每段戀情都是對方先主動追求，她笑說：「不然很難開花。 」

此外，林明禎先前替香港海洋公園拍攝萬聖節廣告，她飾演專釣小鮮肉的殺人魔，引起熱論，她表示一直嚮往演出神經錯亂的角色，「當天我興奮到頭痛一整天」，在拍攝現場頻頻興奮想要吶喊，她談到因為在這角色裡面很自由，沒有任何束縛、偶包，她未來還想再度挑戰精神分裂者，十分享受。

林明禎秀出好身材。（盧禕祺攝）

林明禎外型亮眼。（盧禕祺攝）

(中時 )