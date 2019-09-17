原來廁所裡最髒的不是馬桶，是牙刷！美國電視節目「Inside Edition」指出，儘管美國人勤於刷牙，保持牙齒乾淨潔白，但最重要的工具「牙刷」卻潛藏無數細菌。牙刷因為放在馬桶附近，沖水時尿液和糞便等微粒噴濺，使牙刷竟然檢驗出大腸桿菌。

如果牙刷放的地方距離馬桶太近，馬桶沖水時的糞便與尿液微粒子可能噴濺到牙刷上。圖為培養皿中的金黃色葡萄球菌。(shutterstock)

研究指出，僅僅使用3個星期的的牙刷，細菌量就多達上百萬，是馬桶的80倍之多。牙刷含有的細菌，包括大腸桿菌（E.coli）和金黃色葡萄球菌（Staphylococcus aureus）。

「Inside Edition」找來三組人進行實驗，其中兩組受測者牙刷上含有大量的細菌，讓他們看到結果大吃一驚。三組人分別是牙齒潔白的模特兒瑪莉莎、一天刷牙三次的珊娜，以及蕾拉和2個女兒。

結果發現，瑪莉莎的牙刷上除了細菌外，居然還有一種真菌，而她的未婚夫牙刷上則測出大腸桿菌，讓瑪莉莎驚呼「我再也不敢親他了」。一天刷牙三次的珊娜，因為把牙刷放得離馬桶太近，牙刷上也測出四種細菌，包括大腸桿菌，讓她直呼「那不就是大便細菌嗎？」

最出乎意料的則是蕾拉母女，他們的牙刷乾乾淨淨，沒有細菌增生。經記者詢問，發現他們做了以下三件事：第一，沖水前先蓋上馬桶蓋，避免尿液、糞便等粒子噴濺到牙刷等用品上。研究指出，馬桶沖水力道噴發半徑可達1.8到2.5公尺。第二，牙刷乾了再加上套子，避免溫暖潮濕的刷毛成為細菌繁衍的溫床。第三，牙刷舊了就換掉。而且舊牙刷不但清潔力下降，也有傷害牙齦的風險，最好平均每三個月換一次。

(中時 )