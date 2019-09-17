前總統陳水扁今在「新勇哥物語」爆料，喜樂島聯盟黨實質領導人或叫「地下主席」郭倍宏來家裡，說，喜樂島會推出總統候選人，雖不會當選，但可以「拉下蔡英文」，而黨爭取不分區立委政黨票，剛好透過連署過程蒐集支持者的選舉名單好拉票。

扁還說，日前呂前副總統來問阿扁對她參選總統的看法。呂副說自己不會當選，但當連署總統候選人45天可以談和平中立，媒體比較會重視報導。

扁在臉書指出，鴻海集團董事長郭台銘則緊接著發表退選聲明，「誰都知道是中國習大大叫他退選的！？」

他說，9月14日晚上10點半，柯文哲市長夫婦忙完一整天在高雄的行程後約扁長談，柯對郭台銘的選情充滿信心，說他一定當選。阿扁則不認為郭會當選，最後一定被「棄保」掉。柯強調要等政治文化改變再參選，阿扁回稱，台灣的政治文化短時間內不會改變，擔任國家領導人還有機會移風易俗。柯想選又不敢選。他說他不會做郭的競選總幹事，但會派蔡壁如代表參加。到最後一秒鐘，郭台銘落跑不選了！柯文哲說他要選也來不及了！

他指出，9月10日上午10點半，呂前副總統來問阿扁對她參選總統的看法。阿扁坦承以告呂副的「天年」過去了，去年是她宣布參選總統的好時機，但她為了宣傳和平中立，只想要參選台北市長。阿扁認為和平中立是全國性議題，與其選市長不如選總統才對。但這次決定太慢了！阿扁不表贊同。呂副也說不會當選，但當連署總統候選人45天可以談和平中立，媒體比較會重視報導。

扁說，8月14日下午4點喜樂島聯盟黨實質領導人或叫「地下主席」郭倍宏董事長來家裡，說他是黨2020大選的總幹事兼操盤手，喜樂島會推出總統候選人，雖不會當選，但可以「拉下蔡英文」，而黨爭取不分區立委政黨票，剛好透過連署過程蒐集支持者的選舉名單好拉票。

扁表示，921凌晨1點多百年大震震垮臺灣大地，916深夜11點左右二顆政壇原子彈先後在台北天空爆開，2020年總統選情又起了新的化學變化。原先藍營大分裂，綠營小分歧；如今藍營整合成功，綠營中分裂。最後鹿死誰手，實在勝負難卜。

扁強調，對國民兩黨總統候選人都不滿意的人終於有了投票的對象，重點是呂副當選不了，卻可以讓蔡英文落選，我們要如何選擇？2000年總統大選，退黨參選的許信良揚言將拿100萬票拉下阿扁，結果還不是「一場空」，連署幾十萬票，只得7萬多票。

(中時 )