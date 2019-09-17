蔭山征彥在台灣已有20年。盧禕祺攝

蔭山征彥對自己能和台灣演員一起爭取角色覺得有成就感。盧禕祺攝

蔭山征彥。盧禕祺攝

蔭山征彥。盧禕祺攝

蔭山征彥飾演日本警察。客台提供

蔭山征彥（右）很喜歡自己這場崩潰的情緒戲。客台提供

43歲演員蔭山征彥來台發展20年，今年首次以客台《日據時代的十種生存法則》，與溫昇豪、林哲熹、洪都拉斯、龍劭華一同入圍金鐘男配角獎，公布入圍當天他正在家滑手機，看到網友在他臉書粉絲頁留言才得知訊息，他淡定接受喜訊：「我平時演戲、賺錢、生活，心態很簡單。」熱愛台灣的他，對自己一直以來能和台灣演員一起爭取角色、一起演戲到現在一起入圍，覺得非常有成就感。

20年前台灣發生921大地震，當時念大四的蔭山征彥，自願當日本搜救隊來台的中文翻譯，自此與台灣有不解之緣。他一口標準中文發音是在北京學的，後來到台灣發展，在億萬票房電影《海角七號》替中孝介演出的老師角色配音，低沉溫暖嗓音娓娓道出男子深情，被稱「以聲音征服台灣」，讓百萬台灣觀眾感動落淚。此次入圍，他說：「如果能得獎，我想和大家分享這20年來我得到很多，但也失去很多的心裡話」。

天秤座的蔭山心思細膩敏感，感嘆自己這段在異鄉追求夢想的歲月裡，學到很多也失去很多「比如家人、錯過婚期等，我心裡有種自己是不是太執著、太任性的想法」。原來他擔任大學老師的爸爸，3年前因腦出血中風，昏迷1個多月，醒來後卻沒了記憶，蔭山每次回東京，爸爸總對著他叫不同名字，「我很難過也很懊惱，之前還能和父親喝酒聊天，現在無法了，這是我人生中最後悔的事」。

他每次回家，爸爸叫他什麼，他就演什麼，可能是爸爸的學生，可能是爸爸的朋友，「醫生說父親把我認成誰都不要否定，如果否定，他會難過」，令人鼻酸。他爸爸是傳統日本男人，從不看他的作品，但他有次發現爸爸把他拍過的腳本裝上透明套保存，小小動作讓他知道爸爸其實是默默支持他的。

蔭山目前單身，透露在台灣談過3、4段戀愛，曾有論及婚嫁對象，但都無疾而終，「沒緣份吧」，強調自己仍想結婚，只不過現在生活重心都是工作。他說自己和弟弟都是從小在東京長大，已結婚生子的弟弟現在在秋田鄉下務農，他則在台灣發展，雖然覺得自己任性，但如果沒有這股任性的原動力，自己可能就不會來台演戲了。

蔭山在《日據時代》飾演一位有理想性的日本警察，以為可以改變世界，但什麼都做不到，把內心那股無奈、無力感詮釋得到位。他戲裡除了說日文，最大考驗是客語，當初導演林宏杰告訴他客語台詞頂多1成，他看了劇本才知道有3、4成，「我有點嚇到、很想逃跑」。

他坦言，角色性格和他最像的是有理想性和正義感，尤其講義氣特質部分，他曾陪伴大學同學走出憂鬱症和肥胖，「他當時在網路上常傳恐怖影片，其他同學被他嚇得封鎖，但我沒有，我回日本把他罵了一頓，也罵輕易放棄自己同學的人，兩邊都罵，現在那位同學已經走出憂鬱症還瘦下來」。

蔭山曾和張艾嘉一起掛名編劇，以電影《念念》拿下香港電影評論學會大獎的最佳編劇獎，平時除了演戲、配音，他也寫電影劇本，正朝著導演夢一步步前進。最近完成的新劇本《道別列車》還吸引大陸公司欲砸錢買下版權，但他堅持不賣，希望能把劇本留在台灣。他把名利看得淡泊，「要追求有錢就不要來演戲」，他說自己比較在意的是，將來有一天能真正跳脫日本人角色，並在歷史上留名。

(中時 )