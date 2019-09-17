鴻海集團創辦人郭台銘宣布棄選後，與他結盟的台北市長柯文哲「人財兩失」，他雖說不會去登記，下午卻戲劇性出現在中選會附近，去阻止黃文玲和柯爸柯媽幫登記。對於參選2020，柯文哲到底是假動作還是真有心，夫人陳佩琪倒在臉書爆料，柯今早出門向她開口要1500萬元，說要去登記參記，但被她一口回絕。

陳佩琪今晚在臉書上貼文，提到柯P從政後，一直靠家裡收入去支撐政治的開銷。2014年初柯P從醫院離職，頓時沒了收入，她也沒說什麼， 一切就尊重他個人的生涯規劃。

陳佩琪認為，柯P從政後最大的改變，就是從一個生活節儉的醫生，變成一個處處跟老婆伸手要錢的無賴漢，2014年的選舉補助款捐到透支後，還常常面臨不斷要求捐贈的壓力，加上後來被監察院罰錢和一連串官司和活動上面的支出，常壓得她喘不過氣來。

陳佩琪翻舊帳說，從政後薪水變少，開銷卻變大，有一年燈會竟要她掏2000萬，幫他還燈會欠款，想到一個人支撐家庭的辛苦，還要面對三不五時脫口而來的無理要求，常忍不住私下唉聲嘆氣，好幾天不想跟柯P說話。

陳佩琪此篇貼文最大的爆點，是爆料今天中選會的登記插曲，她說，柯P今早出門前突然問一句：「要登記參選，要1500萬，妳有沒有 ？」她直接回他：「沒有！」靠勞力一個病人一個病人看的基層醫生，會一下子拿得出1500萬？陳佩琪自道「我又不是做生意的」，以前就常跟他說，若知道自己以後要從政，30年前就要有先見之明娶個富家女，沒錢想選舉，在台灣是天方夜譚！

(中時電子報)