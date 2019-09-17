前鴻海董事長郭台銘和台北市長柯文哲都確定不參與2020總統選戰， 藍綠對決態勢已定， 對於未來的選戰策略，蔡英文總統競選連任發言人阮昭雄表示， 仍然是國政優先、穩紮穩打，「我們還是按照既有的步調面對2020大選」。

阮昭雄指出，蔡總統之前就已對外公開說過許多次，無論國民黨有幾組候選人，她身為總統，仍然是國政優先，至於選舉的部分，就是穩紮穩打。

他說，我們審慎觀察後續選戰變化，但就是國政為優先下，再配合各地方競總的活動，府院黨、立院黨團、競總各司其職，齊頭並進。

郭台銘：不參與連署競選總統

(工商 )