藍綠對決態勢已定 阮昭雄：蔡總統將穩紮穩打 21:582019/09/17 工商 崔慈悌 、影音、 杜宇喬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 阮昭雄：蔡總統將穩紮穩打。(取自阮昭雄臉書) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前鴻海董事長郭台銘和台北市長柯文哲都確定不參與2020總統選戰， 藍綠對決態勢已定， 對於未來的選戰策略，蔡英文總統競選連任發言人阮昭雄表示， 仍然是國政優先、穩紮穩打，「我們還是按照既有的步調面對2020大選」。 阮昭雄指出，蔡總統之前就已對外公開說過許多次，無論國民黨有幾組候選人，她身為總統，仍然是國政優先，至於選舉的部分，就是穩紮穩打。 他說，我們審慎觀察後續選戰變化，但就是國政為優先下，再配合各地方競總的活動，府院黨、立院黨團、競總各司其職，齊頭並進。 郭台銘：不參與連署競選總統 (工商 ) #競選 #總統 #選戰 #阮昭雄 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 藍綠對決、三腳督 最新民調出爐 07:002019/09/13 政治 韓蔡民調高低？網民po圖說話 20:222019/09/13 政治 遭譏拜廟沒人？蔡反酸韓這句話 13:052019/09/14 政治 被問陳明文300萬 蔡英文：尊重機制 14:192019/09/14 政治 初選的血還在滴 蔡賴會破局 02:442019/09/15 政治要聞 藍營亂不停 辣台妹無賴也大於2 02:442019/09/15 政治要聞 蔡英文走訪嘉義 挺賴勢力歸隊整合 02:442019/09/15 政治要聞 蔡英文參拜鹽水護庇宮支持者擠爆？網神回 09:092019/09/15 政治 不只有錯怪前朝！蔡這番話遭譏：連口號都是馬英九的 15:552019/09/16 政治 索台斷交非單一事件 蔡英文還會「撿到槍」？ 23:292019/09/16 兩岸 政治熱門新聞 提2件事 趙少康：郭台銘就明白了 - 政治 - 工商 預言命中郭台銘不選 他爆韓國瑜選前暗藏炸彈 - 政治 郭台銘退選大爆料 發言人：趙少康已答應任郭總幹事 - 政治 被詐騙？賴清德繳500萬元參加「假民調」 - 政治 郭董謎之副手是他！急關電話神隱 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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