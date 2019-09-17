「与玥樓」的臘味蔭油炒飯，以蔭油上色，加上干腸、臘腸切丁，佐以蝦魚蔥，是喜歡重口味饕客必點的主食。（馮惠宜攝）

与玥樓」的炒飯，用泰國香米取代台灣米，其黏度較低，澱粉量較少，米粒可以炒到粒粒分明。（馮惠宜攝）

一道炒飯看出大廚的真功夫，在粵菜餐廳中廣式炒飯是相當基礎的菜色，台中市知名粵菜餐廳「与玥樓」店裏不賣鹹魚雞粒炒飯，取而代之的是櫻花蝦菜粒炒飯、臘味蔭油炒飯，以及蛋白瑤柱蟹肉炒飯，炒飯一上桌，米飯香氣撲鼻，可讓人忍不住想多吃幾碗。

「与玥樓」是台中頂級的粵菜餐廳，行政總主廚許文光曾是寒舍愛美的總主廚，40年的廚藝歲月淬練出一道道經典名菜，天上飛的、水裏游的，各種奇珍食材，他都能完美詮釋出舌尖上的美食，也因此使得「与玥樓」成為許多貴客名流宴客聚會首選。

「与玥樓」的炒飯，用的是泰國香米，主要是因為其不似台灣米黏度那麼黏、澱粉量也較少，米粒先預煮到7分熟再放涼備用，待客人點餐後再以大火炒到顆粒分明，並依客人點的口味加上櫻花蝦或是臘味；其特色是飯香濃郁，飯粒顆顆分明，愈是咀嚼愈能吃到的米飯的香甜滋味。

其中櫻花蝦炒飯是以頂級櫻花蝦和蔬菜切丁一起大火燴炒，突顯的是自然的米飯和蝦子的香氣；而臘味蔭油炒飯，就屬於較重口味的，蔭油上色，醃製過的干腸、臘腸切丁，再加上蝦魚蔥，不但香氣逼人，愛吃重口味這道炒飯肯定可以一碗接一碗磕不停。

店名：与玥樓頂級粵菜餐廳

地址：台中市南屯區公益路二段783號

電話：（04）23829128

營業時間：上午11：30至下午2：30，下午5：30至下午10：00

售價：櫻花蝦菜粒炒飯420元＋10％（4至5人份）、臘味蔭油炒飯320元＋10％（4至5人份）

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