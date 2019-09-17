前副總統呂秀蓮擬參選2020總統的消息曝光後，民進黨主席卓榮泰即打電話希望與呂秀蓮晤談，呂秀蓮辦公室表示，呂前副總統樂於與卓榮泰主席會面。因此兩人明天上午將「呂卓會」。

呂秀蓮接受喜樂島聯盟推薦，參選2020總統大選，今上午赴中選會登記參選，台北市黨部主委陳正德隨後受訪表示，呂秀蓮2018年5月18日為了參選台北市長，將黨籍遷入台北市黨部，沒有完成退黨程序，目前還是民進黨員。對於這次她將代表喜樂島聯盟參選，勢必祭出黨紀予以開除，五年內不得再度入黨。

而之前已經宣布「心靈退黨」的呂秀蓮也隨後回應，「沒關係。」

因為呂秀蓮參選，勢必衝擊民進黨立委及政黨票，卓榮泰希望努力到最後一刻，明天將親赴呂秀蓮辦公室懇談。

昨晚呂秀蓮傳出參選總統一事後，卓榮泰則在臉書發文：午夜前，在預料與意外中面對震撼！郭董確定不選！吳魁另有定見？柯P 再無變數？呂副接受推薦？

他說，既然極度難眠，就用一夜的時間，靜思構想選前 100天！人算不如天算、計畫趕不上變化、大位不以智取、同心協力天佑台灣。

(中時 )