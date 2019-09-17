就如塔利班的恐嚇，與美國的談判失敗以後，塔利班的恐怖攻擊變得更猖狂。星期二，一名塔利班成員用摩托車自殺式炸彈，對加尼總統（Ashraf Ghani）參與的一場競選集會上發動攻擊，造成至少24人死亡、31人受傷。加尼確實在會場，但沒有被炸傷。然後幾個小時後，美國駐喀布爾大使館附近也發生爆炸，塔利班承認了這兩次襲擊。

美聯社報導，阿富汗將在9月28日進行總統大選，而塔利班堅決反對這次投票，他們警告阿富汗人不要參加選舉投票，並表示他們的戰鬥人員將會以各種手段襲擊競選活動以及投票站。

塔利班說到做到，星期二，在阿富汗北部帕爾旺省(Parwan )北部大城恰拉里卡(Charakar)有一場加尼總統的造勢活動，結果塔利班份子騎著裝滿爆炸物的摩托車撞向會場入口，引發強烈爆炸，由於不少人參與這場造勢會，使得死傷相當嚴重。

當地官員奎森‧山根博士(Qasim Sangin)說，許多人是攜家帶眷來參與的，所傷亡人員中有許多婦女和兒童。

在幾小時候，首都喀布爾市中心馬蘇德廣場附近，也發生一起爆炸案，此處是北約和美國的外交官員駐地，幾個阿富汗政府部門也在附近，目前傷亡還不清楚。

塔利班發言人扎比胡拉·穆賈希德（Zabihullah Mujahid）向媒體發表聲明說，這兩起爆炸事件都是塔利班幹的。

穆賈希德說，恰拉里卡的爆炸，就是攻擊加尼，以及總統安全部隊成員。目前還不知道傷者當中，有沒有加尼的安全人員。他也聲稱，在喀布爾的襲擊，目標就是美軍與北約的軍事基地。

前陣子，在川普總統宣佈，與塔利班代表進行會談期間，阿富汗的總統大選就先暫停競選活動，以觀望後來情況，他們擔心，一但談判成立，阿富汗內戰會立即爆發。在川普於推特表示「談判已經死了」之後，阿富汗的總統大選活動又開始進行，現任總統加尼是最活躍的一位，他本來擔自己被邊緣化，現在他堅定地表示總統大選必須如期舉行。

隨著當談判破局，塔利班的恐怖攻擊變得嚴重，同時美軍與阿富汗部隊也加強了對塔利班據點的空襲，在最近一次空襲後，北約認為他們成功擊殺了2位塔利班重要人物。

即使炸彈在阿富汗爆炸，塔利班也在尋求支持。星期二，塔利班代表在伊朗訪問德黑蘭的官員，而上週，他們前往莫斯科，與普丁總統的阿富汗特使扎米爾卡布洛夫(Zamir Kabulov)進行磋商。

(中時電子報)