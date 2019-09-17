「單車旅遊」近年來在台灣蔚為風行，新竹縣政府響應單車生活並結合觀光特色產業，將於11/10號召千人同騎「Easy Bike鐵馬漫遊新竹縣」活動，本次還特別加碼11/8及11/9兩場「瘋玩竹縣微旅行」，報名截止至10/25，名額有限，今(16日)在文化局演藝廳舉辦宣傳記者會，縣長楊文科與交旅處長游志祥等來賓一同揭開自行車節啟動儀式，還特別邀請單車網紅徐甘舒Susu擔任活動代言人，活動當天將現身領騎與民眾同樂，跟著她的腳步，帶大家一起單車旅遊玩竹縣，賞山景、海景、品美食。

縣長楊文科表示，活動騎乘路線約34公里，全程休閒不競速，串連竹縣許多熱門景點，11/10將在新埔義民廟出發，沿途行經戰車公園、湖口天主堂、湖口老街、坡頭漁港、新豐紅樹林等景點，新豐池和宮廟為終點，終點有觀光產業市集、表演及抽獎，參與車友還可以持活動點券消費，歡迎鄉親不分男女老幼一起響應報名參加。

為推廣並深化竹縣單車旅遊魅力，交旅處游處長提到這次自行車節，希望至少能號召1千人以上，本次活動也特別加碼瘋玩竹縣微旅行11月8日(五)「關西懷舊人文之旅」及11月9日(六)「峨眉湖波山色之旅」，將由專業領騎帶隊，騎單車遊在地精選景點、導覽活動，還有DIY體驗，邊騎車邊享受吃喝玩樂，讓車友能充分感受小鎮魅力！

「2019新竹縣自行車節」系列活動熱烈報名中，至10月25日截止(額滿即停止報名)，活動報名費每人250元，可獲活動紀念品、完騎證書、活動抽獎券及單車女神SUSU為您掛上獎牌外，每人另有價值200元點券，可在終點產業市集或特約商家消費，讓民眾騎車好吃、好玩之餘，也可以將特色伴手禮帶回家。瘋玩竹縣微旅行限量加購，峨眉及關西場次各限額30人，活動報名費每人500元，含專業領騎導覽、單車租借、午餐、小點心和DIY體驗課程。詳細活動內容請上活動網站或請掃描活動QR-code。

(中時電子報)