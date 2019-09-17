保家衛國也可以很時尚！發生重大災害時，總能看到國軍部隊搶先救災的身影，災區可能氣味難聞或是充滿煙塵，讓國軍弟兄十分難受。九三軍人節剛過，各地都有慶祝活動，台灣彩色口罩大廠CSD中衛敬軍不落人後，特別參考國軍迷彩服圖案，製作十萬片單片包的「迷彩口罩」，送給國軍部隊。一片口罩一包，乾淨衛生，方便國軍隨身攜帶使用。

中衛公司營運長張德成表示，迷彩從去年秋冬就在時尚圈大放異采，全球各大時尚品牌都推出迷彩圖案的設計作品，不論大衣、洋裝、靴子或包包，都能看到迷彩色系。為感謝國軍保護台灣，張德成親赴台中新社中興嶺，致贈三萬片迷彩口罩給陸軍十軍團，其餘七萬片則分送南部及北部國軍，表達敬軍愛軍之意。他說：「感謝國軍保護台灣人民，中衛口罩也希望能守衛國軍健康！」

這十萬片為國軍特別制作的迷彩單片口罩，是中衛今年的最新印花口罩，共有「軍綠迷彩」和「酷黑迷彩」兩款。其中「軍綠迷彩」是採用陸軍制服的復古迷彩為基調，再加以抽象美化，更加時尚，「酷黑迷彩」則採用黑色灰三色調和，兩款都能搭配國軍迷彩制服，為國軍增添時尚色彩。

讓消費者能依穿著變換口罩，中衛特地推出雙色包裝，一盒30片，含15片迷彩口罩，及15片同色系黑色或軍綠色口罩。讓消費者一次擁有兩種款式，展現潮酷街頭風。

(中時 )