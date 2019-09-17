日本三井集團趕在2020年東京奧運前，積極開發東京銀座、日本橋商圈，位於銀座歌舞伎座旁的「三井花園飯店銀座五丁目」將於9月26日開幕。台灣「誠品生活」首度進駐日本商場的日本橋「COREDO室町TERRACE」也將於9月27日開幕。

三井花園飯店銀座五丁目將於26日開幕，17日先行對媒體公開，這棟15層樓、有338間客房的飯店除了離地下鐵銀座、東銀座車站近，離銀座購物商圈也近之外，最大的特色是就在日本傳統藝能發信地的「歌舞伎座」旁，方便外國旅客去欣賞歌舞伎。

銀座即將開幕的飯店走結合現代與傳統的路線，最大的雙人客房中還有可以喝茶的榻榻米。(黃菁菁攝)

飯店內的部分藝術設計特別委託松竹公司，以歌舞伎為設計概念，表現出最先進的古雅空間意境。各樓層的設計在現代感中不失古風，還採用了銀座自江戶時代留下來的金碧輝煌以及豔麗的傳統色彩。

飯店的總支配人(總經理)川幡直樹受訪時表示，三井集團目前在全日本共有29家飯店，光是在銀座這是第4家，每家的特色都不同，和其他3家不同的是，這裡有可體驗日本文化的大浴場，女性浴場內的和傘壁面藝術以及窗外造景營造出日本傳統浴場的氣氛。

「三井花園飯店銀座五丁目」的總經理川幡直樹介紹富歌舞伎味道的3人客房。(黃菁菁攝)

銀座並木通的名店SHARI也入駐飯店2樓，提供住宿客精緻的和式、西式、壽司早餐，午、晚餐也對外營業，提供創作和食以及神戶牛鐵板燒，可說是針對外國旅客量身訂作的菜單。

銀座的名店SHARI也入駐三井花園飯店銀座五丁目，提供針對海外觀光客的各式美食。(黃菁菁攝)

川幡表示，他們的目標客層設定為8成是外國觀光客，所以工作人員基本上都會說英語，也有通中文的人。此外，客房有雙人、3人房等從17.3至34.6平方公尺的6種房型，在銀座有針對小家庭的房型算是很稀奇的，而且房價是以房間計算，而不是像以前以人數計算，現在這種價格設定算是一種趨勢吧。

(中時電子報)