台北市長柯文哲結束訪談後與粉絲大合照，眾人擺出阿北摸頭的招牌姿勢。（邱立雅攝）

台北市長柯文哲原表示不會選總統，卻因柯媽出現在中選會，讓柯文哲17日下午急奔中選會「與柯媽說說話」。柯文哲晚間趕到桃園中壢參加粉絲見面會，面對媒體詢問為何去中選會，他僅說「去看媽媽、跟媽媽說說話」，並表示「明天早上會餵鯊魚」，意指只願在隔天受訪時說分明。

柯文哲參加粉絲見面會並與美麗島電子報董事長吳子嘉會談，分享自己的施政理念，一開場就笑稱面對眾多人勸進，原來最鼓勵他參選總統的是柯媽，引起台下一片笑聲。但他表示自己對台北市政有責任感，會把台北市政做好，再次澄清自己從頭到尾都沒有說要選總統。

柯文哲整個下午被民間友人勸進參選總統，網友質疑是否團隊搞分裂？柯文哲笑稱這就是民主政治，因為他跟太太陳珮琪也常常意見不一樣，團隊本來就會有衝突，但要彼此互信互諒、解決衝突。

柯文哲在會談中強打藍綠惡鬥主題，認為不應永遠在藍綠的泥淖裡打轉，面對明年大選，希望台灣政治版圖有機會重組。至於郭台銘臨陣宣布不參選總統，柯文哲語帶玄機地表示台灣就是充滿驚奇的島嶼，什麼事情都有可能，暗示郭台銘未來動向仍有變化。

對於自己籌組台灣民眾黨不收黨費一事，柯文哲認自己是用網路運作的政黨，網路世界可以打破各地黨部的機制，不收黨費讓大家入黨從寬，但幹部從嚴，會有評選機制，讓每個人有點數才有投票權，設計一套制度證明非殭屍黨員。柯文哲也質疑兩大黨的總統初選中，蔡英文應有大量的票動員。

在面對未來四個月總統選戰開打，柯文哲再批藍綠只會丟泥巴而不提政見願景，去宮廟上香獻花獻果沒有意義，他希望明年選戰民眾黨能在不分區立委搶下部分席次，讓關鍵少數能在不同議題有作為，逼迫大家做理智的思考、合理的決定。至於要如何對抗藍綠？柯文哲說要能夠擋得住誘惑，除了有更好的紀律，還要有優秀的人才。

吳子嘉則認為民眾黨需要一個母雞的帶領，搶下不分區四分之一票源，以避免台灣極端化。吳子嘉也針對前副總統呂秀蓮參戰2020總統大選一事帶來的影響，認為呂秀蓮最少會用一百天的時間去罵蔡英文。

有網友針對民進黨執政後一下丟失6個邦交國，乾脆審視剩下16個邦交國主動斷交算了。柯文哲認為台灣的存在不需要別人認定，他以台積電為例，若無台積電半導體揚名國際，台灣在國際沒有地位，他認為邦交小國多一個少一個不重要，他希望台灣多一個台積電才重要。

(中時 )