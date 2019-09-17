現正熱映中的電影《舞孃騙很大》日前在多倫多舉辦首映後即獲電影評論網站《Rotten Tomatoes》87%新鮮度極高分推薦，於美上映首周末票房更衝破10億台幣。被媒體預測很有可能因本片獲奧斯卡提名的J-Lo在受訪時表示：「這部片從導演、編劇、製片及主要演員都是女性，這也是第一部從女性觀點來認識華爾街、脫衣舞俱樂部的電影，絕對會顛覆觀眾對這類片型的想像。」與她有精彩對手戲的《瘋狂亞洲富豪》女星吳恬敏也說：「我們想讓大家從『人性』的角度來認識這些女性，而不是以脫衣舞孃的職業來評斷她們。」

吳恬敏在電影裡也有精湛演出。（CATCHPLAY提供）

除了影評力推、觀眾讚不絕口外，《舞孃騙很大》亦獲得美國權威媒體一片盛讚，《Entertainment Weekly》「在狂野火辣的舞蹈之外，描述了關於階級、友情、野心及人們徘徊在金錢誘惑跟道德邊緣的掙扎。」《Empire》「《舞孃騙很大》是一部向女性權力致敬的炫目之作，導演跟演員令人讚嘆，是足以定義時代的巨作。」《Washington Post》「既性感又華麗的復仇，J-Lo完美掌握角色，讓身為觀眾的我們也想鑽進她的毛皮大衣，接受她的庇護。」《Hollywood Reporter》「女人為生存而產生的掙扎及因此結合的友情遠比性感撩人的身段更加精采。」

天后J-Lo與前職棒選手 A-Rod交往多年，感情依然甜蜜，身為未婚夫的A-Rod為了慶祝她在《舞孃騙很大》中的成功，特地獻上了「脫衣舞孃蛋糕」，也讓媒體更關注兩人的婚禮究竟在何時，但天后卻賣關子說：「我不知道甚麼時候、也不知道在哪，更不知道我要穿甚麼，反正時間到了我人出現就好。」電影現正熱映中。

(中時 )