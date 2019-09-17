誰說只有女生才好辣，蕭敬騰周二上午一早，就在臉書官方粉絲團 PO了自拍照。這些照片一上傳，立即引發粉絲討論，因為和過去老蕭的照片很不一樣，照片中的老蕭，墨鏡掛在頭上，還眼露凶光，手拿一張唱片封面，辣椒先生，封面上的老蕭更是神祕，就像個007，還標記#吃起來，#辣椒先生。這張自拍照立刻引發粉絲瘋狂轉傳討論，有粉絲表示，蕭敬騰愛吃辣出了名，吃辣吃到自封為辣椒先生。還有粉絲認為，老蕭新專輯叫辣椒先生，光聽就辣!

對於粉絲各式各樣的留言，老蕭倒是沒有回應，更是引發各種揣測!就有粉絲懷疑，這會不會是愛吃辣的老蕭，對於自己喜愛的食品分享而已，因為臉書上同時有張飛機上拍的照片，感覺就是出國工作，隨身攜帶家鄉味解饞。不過這個說法也引起論戰，歌手為了護嗓，都盡量不碰辣的食物，怎麼還自稱辣椒先生呢?!

不管如何，限時動態二十四小時後就下架了，所有粉絲的疑問，只能等老蕭自己出來說清楚講明白了!

(中時電子報)