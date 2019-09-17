沙國煉油設施遭10架無人機攻擊，舉世震驚，而沙烏地阿拉伯2019年軍事預算高達2,950億美元（約新台幣9.12兆元），卻防不住僅花費1.5萬美元（約新台幣46萬元）的無人機攻擊，更令人玩味。中科院副院長葛平亞隨即帶資通所前往觀賞一部有無人機作戰劇情的電影，並要求寫心得與報告，激盪創新想法。中科院還在臉書貼文，用意相當明確。

中科院公共關係室今天在臉書貼文指出，為使本院資訊通信研究所同仁深入瞭解科技作戰運用與裝備發展，將人工智慧導入國防科技，運用於作戰應用場景，特舉辦「全面攻佔3：天使救援」電影賞析活動，期藉活動推動「智慧國防」概念，激盪出創新應用新觀念、新看法及新想法。

貼文說，這次活動在108年9月16日假桃園八德廣豐新天地舉行，由副院長葛平亞博士率資通所一、二級正(副)主管共同欣賞電影，片中出現成千上百架具備人工智慧的無人機，遮蔽天空、自主飛行、自主編隊、自主追蹤，甚至是自主攻擊等，讓人充分感受到高科技在作戰的場景應用。

貼文說，本片也被國防部遴選為93軍人節開幕影片，冀望藉由本項國防科技的趨勢與應用，在軍事革新上取得科技領先與軍事優勢，並將人工智慧導入國防科技研發，共同合作、跨域交流、共創價值！

貼文說，資通所將由各專業領域對於電影內容(智慧國防)運用各該領域技術能量或創新應用提出心得及想法。

(中時 )