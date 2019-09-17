梧棲漁港白髮浮屍 竟是清水區長8旬老父 22:382019/09/17 中時 陳淑娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 第三岸巡將白髮浮屍打撈上岸。（第三岸巡隊提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中梧棲漁港17日中午發現一具白髮男浮屍，死者經查是清水區長蔡慶生的8旬老父，經檢察官相驗後無他殺嫌疑，家屬已將遺體帶回辦理後事；地方人士指出，蔡父是代書退休，近年似有老年失智症。 台中梧棲漁港中午發現一具老翁浮屍，第三岸巡隊梧棲安檢所獲報趕抵查看，發現已無生命跡象，立即協助將遺體打撈上岸，該老翁身著黑色長褲及淺色上衣。 蔡慶生獲報後悲痛至現場認屍，經檢察官相驗無他殺嫌疑，已將遺體帶回辦理後事；地方人士指出，蔡父是代書退休，近年似老年失智症，蔡慶生晚間手機無法接通。 (中時 ) #梧棲 #發現 #梧棲漁港 #慶生 #遺體 也許您會感興趣 推薦閱讀 幫助家扶兒 蔡依林慶生不忘錄影鼓勵 11:232019/09/13 生活 開襟外套40歲 agnes b.攝影展慶生 04:102019/09/14 時尚消費 內蒙考古 揭草原新石器時代開端 04:092019/09/15 焦點新聞 苑裡潑猴亂石砸 熱血青年這樣做鄉親讚 09:502019/09/15 社會 騎贓車飆百餘公里要借錢 卻因為這原因GG了 11:252019/09/15 社會 不熟朋友包2千 網驚見這點：太少 16:592019/09/15 生活 蔡依林慶生回送阿信愛心 04:102019/09/16 娛樂新聞 屈中恆慶生趴 「嫩妹」獻吻搶當下輩子情人 22:192019/09/16 娛樂 老人肌肉流失 胎兒易患心臟病 04:102019/09/17 生活新聞 海線公有塔位不夠 地方批「死無葬身之地」 18:192019/09/17 生活 社會熱門新聞 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 蘆竹瑪莎拉蒂直衝貨車底下駕駛亡 驚悚畫面曝光 - 社會 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 女大生活活被「5狗分屍」 死前淒厲喊：救我 - 社會 老公被搶！正宮街上遇小三 壓倒在地猛甩巴掌 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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