台中梧棲漁港17日中午發現一具白髮男浮屍，死者經查是清水區長蔡慶生的8旬老父，經檢察官相驗後無他殺嫌疑，家屬已將遺體帶回辦理後事；地方人士指出，蔡父是代書退休，近年似有老年失智症。

台中梧棲漁港中午發現一具老翁浮屍，第三岸巡隊梧棲安檢所獲報趕抵查看，發現已無生命跡象，立即協助將遺體打撈上岸，該老翁身著黑色長褲及淺色上衣。

蔡慶生獲報後悲痛至現場認屍，經檢察官相驗無他殺嫌疑，已將遺體帶回辦理後事；地方人士指出，蔡父是代書退休，近年似老年失智症，蔡慶生晚間手機無法接通。

(中時 )