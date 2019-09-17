郭台銘宣佈不登記總統聯署，除了震撼台灣政壇之外，在對他相當熟悉的大陸網路社群也造成轟動效應，相關的評論也因此特別多，評論的內容豐富多元，讓人腦洞大開。最多的評論集中在郭製作的不參選短片中，大都認為這影片早已開始製作，那先前猶豫不決的戲到底是給誰看？網友因此批評郭是「戲精」、「今年金馬獎給你了」，甚至還有人懷疑這影片可能原是參選影片，臨時改了台辭播出成退選影片。

郭台銘是在大陸家喻戶曉的企業家，在宣佈參與國民黨初選時就起不小震撼，但經過大肆折騰後繞一大圈再宣佈退選，極富戲劇性。大陸網民對此評論也多，但多半酸味十足。

大陸新浪微博@央證公開課發表貼文稱：「網友快評：媽祖托夢，花了大錢，領了黨證，鞠了九躬，辭了總裁，舔了盤子，啃了青草，繫了鞋帶，說了兩G，惹怒大陸，求了四靠，初選敗北，勾結柯P，怒退國黨，午夜退選！」最後的結果是「一頓操作猛如虎，仔細一看原地杵。」點評相當傳神。

另有網友@殺人溫柔一刀推測郭台銘退選原因說，郭退選是「因為柯文哲不願意做副手，王金平也不願意。但是柯願意讓他出任某院長，王副領導，所以郭說不會退出政治。一個企業董事長，如此政治智慧讓人汗顏，老糊塗如此……」。

網友@雲遊5200則評論稱，「郭台銘也真夠油膩虛偽的，政客參選的那一套你難道第一天聽聞嚒？你都老江湖了，還說這鬼話騙小孩？必然是通過摸底測評分析，知道自己選不上，沒戲，找一堆堂而皇之的理由，順便還把其他政客給洗刷了一番！這種人典型小人！你郭台銘在臺灣活了幾十年，臺灣什麼狀況，沒點b數？還賣情懷都來了」。

郭宣布退選隔天最多的評論集中在他的退選影片，網友@鑫浩洲認為，「這樣看來郭是早有預謀，早已拍完宣傳片。從片中所說看，不登記連暑也不是為了國民黨，言中暗批韓粉霸淩，國民黨腐朽，初選不公。到這一刻還是不忘淩遲韓國瑜，分裂國民黨，就看國民黨怎麼應對了。」

網友@Gary哥2016表示，「退選還拍宣傳片……還早早都拍好了……那之前那些猶豫戲是演給誰看的，真是歹戲拖棚……郭難道不也是在政治上機關算盡嘛……慶倖的是他沒被柯文哲這個老狐狸給利用，不然到最後花了一堆錢，大位沒得到，反而給柯得了便宜」。其他的網友則猛酸「這片子送到金馬，必奪影帝」、「哎媽戲精」、「本來是參選影片的，現在改臺詞了」

也有網友認為「郭沒把話說死，還等著大家拱他呢」、「影片中，他沒有替他不選2020了，只是不參加連署了！你覺得，他不選了為什麼要大費周折排告白？！意味深長~」、「不參與聯署，沒說拒絕其他黨派的提名，與宋楚瑜親民黨的合作還有空間。」

(中時電子報)