洪都拉斯與游安順今年分別以《我們與惡的距離》、《兩場葬禮》入圍金鐘男配角、迷你劇男主角獎，2人17日出席公視影展與光點華山合作記者會，洪都拉斯坦言有準備感言，但備而不用，主要怕自己在台上慌張樣子，已拿過男配角的游安順，對洪都拉斯開玩笑說：「真的沒得的話，我就把家裡那個送你。」

洪都拉斯在新劇《盲人阿清》扮盲人，與游安順有激烈打鬥戲，洪都拉斯打趣說：「有時候我都覺得可以了，不懂為什麼順哥還要再來一次。」洪都拉斯說自己從諧星轉當演員，獲入圍已是最大肯定，當初答應拍《盲人阿清》，《與惡》還沒播出，「不知道導演看上我哪一點，可能是我跟他聊了很多童年回憶跟人生故事」。游安順拍《盲人》時正戒菸，但劇中有吸菸戲，他靈機一動把一幕吸菸戲改成做勢把菸吞下肚，連導演戲稱他像瘋子，游安順笑說：「當然沒有吞啊，喊卡就去旁邊狂漱口，超辣。」

洪都拉斯（右）和游安順出席記者會。

《風中浮沉的花蕊》改編自舞台劇，由董事長樂團貝斯手林大鈞擔綱製作，讓音樂與劇完美結合。邀來潛力新秀潘綱大與林孫煜豪搭檔黃婕菲、莊承梅、高允漢等，揉合台灣宮廟陣頭文化與母親思念孩子的動人故事。林大鈞強調「希望用在地國際化的音樂，喚醒台灣人對這片土地的認同」。

導演殷振豪與潛力新秀潘綱大、黃冠智曾合作拍攝茄子蛋〈浪子回頭〉MV，彼此默契十足。他強調「用音樂說故事」，「如果觀眾能沉浸在樂曲，沒有覺察音樂進出，卻又在被劇情感動，被音樂深深洗腦，那我們應該是做對了」。曾入圍3屆金鐘的黃婕菲說「導演很壞，會要你再丟出更多東西」還表示劇中崩潰的戲演到搥心肝，多場哭戲令她形容「要跟劇組申請看醫生的費用」；一旁潘綱大表示「拍12天哭了10天」，最後連導演殷振豪都深受感染，「連我都衝進鏡頭前，跟他們抱著一起哭」。

《殘值》邀陳竹昇、太保、陸明君、丁寧主演，導演詹淳皓對坊間保狀況和現象仔細田野調查，以「詐保」為主線，劇組把火災、車禍、斷臂、等場景如實還原，道出一部控訴「人」的價值被徹底扭曲的故事。庹宗華、林美貞、宋少卿、李國超主演的《大潮》，描述產業出走、工人失業的困境下，人要如何保有尊嚴活下去？導演陳承祥以細膩的觀察，具感染力的影像語言，是值得省思議題。2019公視Ｘ光點華山影展將於9月20日下午6時售票，可透過光點華山電影館櫃檯或售票網訂購，也可參見「公視人生劇展」粉絲專頁。

製作人林大鈞（左起）、演員潘綱大、黃婕菲、林孫煜豪、導演殷振豪。

(中時 )