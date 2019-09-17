「2019亞洲大學足球錦標賽」18日於台南市立田徑場、台南市立足球場熱血開踢，共有來自10個國家代表隊及我國大學菁英球員齊聚府城，中華A隊由潘文傑、陳威全、陳瑞杰等現役國手加上U19及U23青年代表隊選手共同組成，中華B隊則以台體大為主體，首日於下午1時半分別對上韓國、澳門。這是台灣首次承辦大學最高等級的男足賽事，同時也是台灣首次與多國大學列強一較高下的機會。

中華A隊總教練張武業表示，由於陣中有多位選手剛結束上周的世界盃亞洲區資格賽的高強度賽事及企業甲級聯賽，疲勞期尚未恢復，暫時先觀察其他球員狀況再做調度，預賽時將以賽代訓作為調整，對於旗下子弟兵相當有信心能在複賽前調整回來並將冠軍杯留在台灣。

中華隊守護神潘文傑也樂觀表示，密集的賽事使他能維持戰備狀態，雖然疲態卻無損其拚戰的決心，中華隊前鋒陳瑞杰也希望替台灣留下冠軍，後防大將陳威全則透露將在預賽時慢慢調整狀況，並全力配合教練調度，有信心踢出最好成績。

台南市長黃偉哲在賽前記者會致詞。（大會提供／李弘斌傳真）

台南市長黃偉哲在開賽記者會致詞時表示，足球是世界上觀看人數及參賽人數最多的運動賽事，感謝韓國的大學足球聯盟會長卞錫華全力支持，及台南體育總會理事長劉福財的大力奔走，促成許多國家參賽，也特別強調這是有積分的國際正式賽事，球賽屆時必定精彩可期，也希望藉此賽事能帶起台灣一波足球熱潮，同時期勉所有參賽國家全體隊職員在比賽空擋多到台南各處走走，飽覽台南的迷人景色並嚐遍當地美食也體驗台南人的熱情。

卞錫華談到這次的賽事能成功舉辦感到相當開心，也感謝台南市政府全力支持與提供這麼好的場地，同時表示這次舉辦的目的在於提供亞洲各國大學有更多機會在足球技術及文化上有更多交流及學習機會，也能拉近亞洲各大學間的足球實力差距，希望透過這比賽能帶給台灣足球技術上的成長及宣傳亞洲各國的機會。

(中時電子報)