為扳倒嘉義縣山區「英系大將」、民進黨立委陳明文，國民黨擬協調共推前民進黨立委林國慶代表參選。雖然林國慶下定決心要打破「明文規定」、勢力龐大的陳明文，但也明瞭這場立委選舉極為困難。因此，林國慶在臉書表示：「真的硬仗一埸！」。

林國慶首先指出，「嘉義縣一個人説了算，這埸硬仗怎麼打呢？」，接著分析「整個國家行政機關資源都在做地方派系選舉機器，這段期間體會深刻，從基層村里長、代表、鄕鎮長、議員和農漁會都需要中央政府和縣政府的經費資源做地方建設，所以有加入派系就有經費」。

林國慶質疑問道：「我們人民辛苦的納稅錢是給派系做資源的嗎？難道不聴派系指揮的民意代表就不能亊取經費建設地方嗎？」。他明言「嘉義縣就是這樣！」並自問：「我該怎麼打破明文規定呢？真的硬仗一埸！」

對林國慶艱困選情，網友紛紛給予打氣加油，有人指出：「嘉義的選情就跟今年3月龍介仙的台南立委補選一樣艱困，除了國慶大哥要持續深耕爭取選民認同外，選戰關鍵時刻更需要韓市長的力挺站台及韓流效應的持續挹注，相信嘉義最後是可以被翻轉的，國慶大哥加油」、「別喪氣，人民已經覺醒了，跟以往不同。要有信心，堅定支持你，加油，我們站在旁邊看的很清楚。」

(中時電子報)