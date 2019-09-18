座落在南京東路和敦化北路口的台北市立棒球場，是為了省運會而興建，最大的特色就是有著三道拱門入口的宮殿式牌樓正門。（本報資料照片）

隨著味全龍重振旗鼓整軍備戰將重返中華職棒，不少老球迷沉寂已久的熱血也悄悄被挑起，社群網站上許多緬懷消逝球隊的社團粉專，討論貼文最近又熱鬧滾滾起來，除了對重組球隊的期待，以目前中華職棒主客場制的經營形態，未來重回中職的味全龍將落腳何處，也是球迷們討論爭辯甚至在網路發起投票的焦點。

中華職棒明星對抗賽的摸彩活動中，特獎是一部五十西西的機車。代表抽獎的四隊明星球員李居明、黃平洋、宋榮泰、涂鴻欽（左起）決定要先試試性能如何。（本報資料照片）

這時，不免讓球迷追憶起中職元年在台北市立棒球場開打時的點點滴滴；這是個沒什麼現代化設備，會過壓跳電、下大雨還會鑽出土虱的驚奇之地，沒有一個球場能承載那麼多的歷史記錄，也沒有一個球場能聚集所有球迷喜、怒、哀、樂各種回憶！

1990年3月17日 中華職業棒球聯盟開打，王貞治開球，唐盼盼擔任捕手。（本報資料照片）

座落在南京東路和敦化北路口的台北市立棒球場，是1959年為了省運會而興建，最大的特色就是有著三道拱門入口的宮殿式牌樓正門，當年從國內各級賽會打到國際對抗，無數球員都曾在此發光發熱，而到了1990年中華職棒在旅日好手王貞治開球下正式開打，台北球場更成為象徵著棒球運動的最高殿堂；龍、象、獅、虎四支職棒隊伍帶起棒球熱潮，幾個對戰組合，更是每每在週末擠爆全場，最誇張的時候，連球場外圍的燈架上都站滿了擠不進場的熱情球迷，那是個球員拚命、球迷拚場的激情年代。

1990年3月17日中華職業棒球聯盟在台北市立棒球場熱鬧開打。（本報資料照片）

雖然台北球場最受球隊和球迷捧場，但仍難掩球場設施老舊急需整修的現實，因為賽程太多，台北球場的內外野永遠都是凹凸不平，「不規則彈跳」是既尷尬又傳神的比賽術語；只要大雨過後，一窪窪水坑還得動員人力拿海棉吸水才能恢復比賽，更別說還有號稱球場守護神的「土虱」會從排水溝浮現；隨著另外兩支球隊加入行列及台灣職棒大聯盟成軍另闢戰場，台北球場終究還是得面對擴大容量和改建巨蛋室內化的命運。

職棒開打後，幾個熱門組合對戰，都會吸引大批球迷進場觀戰。（本報資料照片）

幾經規劃，台北市立棒球場終於在2001年1月18日拆去最具代表性的宮殿式門樓，只是原要在舊址改建能容納3萬人的多功能巨蛋體育館，卻因為腹地不夠和種種原因，最後只孵出了一顆打不了棒球的「小巨蛋」來，這不但讓所有熱愛棒球的國人錯扼不已，更讓台灣的棒球比賽至今仍得看天吃飯，就別說另一座距離完工還遙遙無期的大巨蛋了。

買不到票的瘋狂球迷，竟然不顧自己生命的危險，登上體育場數十公尺高的燈架上看球。（本報資料照片）

球場是球員們馳騁的舞台，台北球場更是將棒球孕育成國球的搖籃，雖然已經消失多年，地景地物也早已人事全非，但只要時光寶盒一開，仍能勾起大大小小球迷無數曾忘情吶喊的回憶。

(中時電子報)