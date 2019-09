索羅門群島不顧美澳等國反對,決定與台灣中斷外交關係並轉向與陸建交,引起國內外關注大陸對南太平洋島國之間的經濟合作關係。對此,據索國當地媒體報導,索國央行報告指出,一旦與北京建交,索國將面臨三大風險,其中包括債務水準、政府財政,以及美國介入手段。

據「索羅門時報」(Solomon Times)日前報導,該份名為「評估轉向中國的潛在經濟影響」(Assessment of Potential Economic Impacts of Bilateral Relation Switch to China)的報告指出,若轉與北京建交,索國不僅將無法承受從大陸政府取得的更多貸款,更面臨三大風險。

報導指出,首先在債務水準上,目前索國債務佔國內生產總額的比例為10%,只要該國的蒂納水力發電計畫(Tina Hydro)動工,債務占GDP比例將攀至30%,與建議的35%已相去不遠;而一旦與陸建交,這數字將超過上限,恐來到至少45%,將視蒂納水力發電開發案的規模而定。

其次,就政府財政而言,高負債將影響政府的財政收入,並排擠出關鍵的優先財政項目,預計基本服務將受到影響,而這亦代表政府大部分的收入將用於還債。

最後,報告也強調不可忽略美國反應,特別是屢屢勸告索國政府勿轉向北京仍不為接受下,美國可能凍結所羅門群島的外匯儲備作為對應手段;而目前美元佔該國的外匯儲備達64%,一旦遭凍結,該國經濟將面臨癱瘓。

索國央行總結,以上三點為風險評估矩陣的高風險區域,政府需審慎評估。索國央行還說,與台灣有邦交的太平洋島國,相較一些與陸建交的國家,皆有較高的經濟成長率,這些國家的債務水準也在可接受範圍。

(中時電子報)