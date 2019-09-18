索羅門群島不顧美澳等國反對，決定與台灣中斷外交關係並轉向與陸建交，引起國內外關注大陸對南太平洋島國之間的經濟合作關係。對此，據索國當地媒體報導，索國央行報告指出，一旦與北京建交，索國將面臨三大風險，其中包括債務水準、政府財政，以及美國介入手段。

據「索羅門時報」（Solomon Times）日前報導，該份名為「評估轉向中國的潛在經濟影響」（Assessment of Potential Economic Impacts of Bilateral Relation Switch to China）的報告指出，若轉與北京建交，索國不僅將無法承受從大陸政府取得的更多貸款，更面臨三大風險。

報導指出，首先在債務水準上，目前索國債務佔國內生產總額的比例為10%，只要該國的蒂納水力發電計畫（Tina Hydro）動工，債務占GDP比例將攀至30%，與建議的35%已相去不遠；而一旦與陸建交，這數字將超過上限，恐來到至少45%，將視蒂納水力發電開發案的規模而定。

其次，就政府財政而言，高負債將影響政府的財政收入，並排擠出關鍵的優先財政項目，預計基本服務將受到影響，而這亦代表政府大部分的收入將用於還債。

最後，報告也強調不可忽略美國反應，特別是屢屢勸告索國政府勿轉向北京仍不為接受下，美國可能凍結所羅門群島的外匯儲備作為對應手段；而目前美元佔該國的外匯儲備達64%，一旦遭凍結，該國經濟將面臨癱瘓。

索國央行總結，以上三點為風險評估矩陣的高風險區域，政府需審慎評估。索國央行還說，與台灣有邦交的太平洋島國，相較一些與陸建交的國家，皆有較高的經濟成長率，這些國家的債務水準也在可接受範圍。

(中時電子報)