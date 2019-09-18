美國媒體評選最近10年最準的神射手，勇士一哥史提芬柯瑞當仁不讓的第一人，籃網杜蘭特、湖人詹姆斯與勇士克雷湯普生分居二至四席位。

柯瑞是2010年來投進最多顆三分球的球員，比排名第二的火箭哈登還要多出458顆，幾乎是哈登1.5球季的數量，光是以這個數據來看，柯瑞就足以是近10年最好的射手，甚至還有可能是NBA有史以來最偉大的射手。

今夏才從勇士轉戰籃網的杜蘭特，2010年來包辦了4次得分王，2013開始連續7季投籃命中率超過五成，擁有絕佳投籃手感的他，加上身高臂長，讓他的投籃沒有任何死角。

詹姆斯的三分球雖然不是很出色，但仍位列於頂級行列，2010年起在籃框8呎範圍內投籃命中率高達62%，全聯盟第一，他更是這10年來全聯盟的總得分王。

克雷湯普生是2010年起全聯盟投進三分球總數的第三人，僅次於柯瑞和哈登，如今已成為電遊的指標性球員，而且他一直不是勇士進攻端的第一人選，甚至在杜蘭特效力的期間落居第三。

火箭哈登在這次評選位居榜單第五人，他的投籃命中率向來都不是很出色，但他總是能投進難度很高的三分球，而在火箭的進攻體系下中距離出手次數驟減，也影響到他的整體命中率，目前已是NBA史上最多不靠助攻投進三分球的球員。

今夏宣布退役的獨行俠諾威茲基，他是最會投三分球的中鋒，除了左側底線，他幾乎沒有投籃盲點，尤其是他的金雞獨立式投籃更是他的招牌動作。

今夏被交易至雷霆的保羅，他的空位三分球很拿手，左側底線三分球更是他的絕活，至於最具殺傷力的武器就是中距離跳投。

若非史提芬柯瑞橫空出世，否則拓荒者利拉德將是這個時代最恐怖的三分神射手，愈到關鍵時刻他的三分球就愈準，上賽季他的投籃範圍已經擴大至30-40呎，而NBA的三分球距離只不過是23.9呎，可見得球過了半場就成為他的出手空間。

七六人JJ雷迪克名聲不顯，但他的三分球快狠準，2010年起有5季的三分球投籃命中率超過四成，他和克雷湯普生一樣有著穩定的投籃命中率。

2010年起在200位投進超過1000顆三分球的球員當中，柯佛的命中率最高，來到44.5%，就連柯瑞都遜他一籌，唯一可惜的是他無法自己創造出手空間，換句話說他只是一位定點投籃的神射手。

(中時電子報)