北市錦新大樓被稱為「北市最凶宅」，因為這棟樓33年來續有24條人命在此意外死亡，因此屢傳靈異事件。有外送員在《靈異公社》分享自己日前在半夜接到該大樓的訂單，敬業的他雖然知道大樓的傳聞，但為了賺錢還是硬著頭皮接下，果然大樓也沒讓他失望。

原po表示，自己是名全職外送員專跑半夜，日前午夜約01:30左右接到一張送往錦新大樓的訂單，雖然他知道該大樓的故事，但為了錢還是硬著頭皮去了。由於客戶住在12樓，因此他選擇搭乘2號電梯搭乘。不料他進電梯按下12樓按鈕後，電梯不久後就開始嚴重抖動，按鈕的燈顯示已到達12樓，原po說，當時電梯門始終不開並且上下震動，不到一分鐘電梯快速墜落，卡在6樓（6樓按鈕燈亮起），門還是沒打開，嚇到的原po瘋狂按緊急鈴和1樓按鈕，然後在他還沒反應過來時，電梯又恢復正常速度，慢慢往1樓移動，但電梯卻停在了B1，此時原po已經全身發麻無力，直到電梯門打開了，但映入眼簾的竟是一面白牆，也就是封死在電梯門口的，不能再崩潰的原po此時選擇閉上眼睛，他突然感覺到了電梯門關閉，所幸電梯乖乖向上移動安全到了1樓。到一樓門打開原po發現是管理大姐，他將剛遇到的狀況和大姐傾訴，但大姐卻一付習以為常的態度，要原po搭別台電梯上去...

原po當下打給了客戶，但客戶卻表示：「你都遇到這樣的事情我怎麼敢下去拿」，因此最後原po還是敬業的選了了別台電梯安全送將外賣送到客戶手中，結束這場驚魂。

許多網友看了也表示「真的辛苦了」、「好可怕」也有人表示「會不會單純只是電梯故障?」不過「錦新大樓」歷年確實發生了不少事情。更爆出某樓曾供奉著許多不同姓氏的牌位，大樓住戶也表示，該牌位疑似是之前火災罹難者的牌位，被管委會供奉在此。

該大樓為地上14層的住商混合大樓，前身是時代大飯店，1984年因2樓餐廳發生電線走火，造成19人死亡、45人輕重傷，飯店負責人等相關人士均遭法辦，但「錦新大樓」命運多舛，1986年還發生著名的「女子跳樓壓死燒肉粽小販事件」，多年後又有火警造成2人死亡，陸續有人跳樓、情侶殉情，33年來死了24人，是全台著名凶宅，屢傳靈異事件。

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