藝人Selina（任家萱）2016年和前夫張承中宣布離婚，雙方互動一度停滯兩年多，直到S.H.E去年從老東家華研出走，找上身為律師的張承中處理合約問題，兩人關係逐漸破冰，而昨（17）日他們被民眾目擊一起到餐廳用餐。

Selina日前受邀到紐約參加時裝周，17日凌晨才飛回台北，而據《自由時報》報導，她連時差都還沒調，晚間就直奔大直餐廳，在場的除了有張承中，還有好姊妹Hebe、Ella，對此聚會，Selina經紀人透露「是私人聚會」，張承中表示「與3位討論法律問題」，而Ella老公賴斯翔也回應這場聚會之前就約好，前陣子Ella忙拍戲，因此姐妹終於有機會相聚十分開心。

事實上，Selina和張承中結束5年婚姻後，日前曾求助心理醫生，在對方建議要認真檢視自己的內心後，她便找上張承中對話，雙方都為過去做得不夠好的地方道歉，才讓她覺得「真的就放下了」，而現在Selina也覺得阿中在她心裡變成是一個很舒服、自在、美好的存在。

(中時電子報)