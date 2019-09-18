CTWANT 一周一砲》亞洲毒王滲透駐日使館 官員接受性招待通風報信

掌控東亞地區數千億冰毒（安非他命）市場的「亞洲毒王」戴家秀（55歲，綽號肥哥、小戴），去年在韓國遭逮捕，但仍繼續在獄中遙控手下「三大門徒」，毒害各國。國際刑警透露，這位近20年間，各國警方視為眼中釘的大毒梟，除了有竹聯幫、山口組等當靠山外，連我駐日使館人員都曾遭賄賂滲透，幫他通風報信，勢力大到讓人乍舌。

被警方點名的「三大門徒」都是台日混血，日文姓氏分為「小山」、「吉見」、「大野」，他們承接了肥哥遍及台、日、韓、大馬、香港的冰毒銷售版圖，連美國FBI也因關切亞洲情勢，視該集團為「Big trouble」（大麻煩），6國都對這票人動向極為重視。

而原本各國以為肥哥遭逮後，亞洲毒品走私量會銳減，但結果卻未下跌，「大家早就懷疑，不是他（指肥哥）仍在獄中遙控，就是他已有『門徒』在外接手事業。」一名駐外人員透露。9月3日，該集團一名「車手」在日遭逮，此疑惑終於得到證實。

日本「財務省關稅局」發布新聞，指一名台籍蕭姓女子（64歲）因攜帶近2公斤冰毒入境，在關西機場遭幹員逮捕，依該國《覺醒劑取締法》起訴。蕭女應訊時，供出其「上手」為「肥哥集團」親信，台、日警方再依多年來蒐集的該集團資料，鎖定上述「三大門徒」，建構出新的追緝方向，盼能徹底剿滅毒害亞洲多年的「肥哥集團」。

對於我駐日代表處傳出有職員遭毒王戴家秀收買等情事，外交部表示，劉姓官員是駐日代表處的雇員，早已辭職。他在代表處工作期間，表現正常，至於他離職後的行為，代表處既無從得知，且與代表處並無關係。

此外，劉男在駐日代表處任職期間，並未承辦車?調度業務。代表處禮賓車?不足時，均向合法的專業租車公司租用車輛支應，並無向販毒或黑道集團借車情事。（未完）（社會組）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)