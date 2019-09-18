CTWANT 一周一砲》亞洲毒王滲透駐日使館 官員接受性招待通風報信

掌控東亞地區數千億冰毒（安非他命）市場的「亞洲毒王」戴家秀（55歲，綽號肥哥、小戴），是聞名國際的另類「台灣之光」，他在日本黑道擁有帝王般地位，發跡過程頗傳奇。

一名追緝肥哥多年的國際刑警回憶，他在1995年10月間，因在台涉及毒品、殺人等罪嫌，潛逃到東京池袋區依親，白天在一家中式餐館當廚師，晚上則積極出入歌舞伎町、風俗店及地下賭場等，結交不少山口組、住吉會乃至稻川、極東、松葉等「指定暴力團」重要成員，幹起毒品大盤商。

春風得意的他，先娶了一名日籍女子為妻，後來還包養來自台灣的林姓、洪姓兩位情婦，在日本過著風流生活。由於該國對製毒刑責極重，當地黑道很少「自產」，戴男看上這點，自10多年前台灣司法機關對他解除通緝後，便開始頻繁往返台、日兩地，除在屏東長治鄉設製毒工廠，也在新北市開貨運公司，建構起完整的製造、運輸、販售「一條龍」毒品網。

根據警方紀錄，日、韓目前的冰毒市場，高達7成全與肥哥有關，一名曾從事跨國毒品買賣的黑道也說：「要打入當地市場，沒他（指戴男）點頭根本不行。」另一名幹員則說，肥哥除了曾以LED燈具、人蔘禮盒等方式藏毒「出貨」外，「我印象最深的，是他們有次竟想到將毒品裝入狗罐頭內，讓緝毒犬就算狂吠，海關也不以為意。」該幹員強調，後來雖幸運攔下這批毒品，「但之前肯定已靠這招，讓不少毒品闖關成功。」

對於我駐日代表處傳出有職員遭毒王戴家秀收買等情事，外交部表示，劉姓官員是駐日代表處的雇員，早已辭職。他在代表處工作期間，表現正常，至於他離職後的行為，代表處既無從得知，且與代表處並無關係。

此外，劉男在駐日代表處任職期間，並未承辦車?調度業務。代表處禮賓車?不足時，均向合法的專業租車公司租用車輛支應，並無向販毒或黑道集團借車情事。（未完）（社會組）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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