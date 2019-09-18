CTWANT 火線追擊》原廠藥一天5千吃不起 癌友悲歌 廁所製偽藥全台流竄

沒想到，更多買到偽藥的國內患者或家屬上門求助，有的病情惡化，有的甚至病逝。「有彰化的患者在醫生介紹後，向當地藥商購買孟藥，結果吃了兩個月無效，直到換吃原廠藥才覺得狀況變好。」經由通訊對話訪查及藥盒的防偽標籤分析，「我這才知道，偽藥確實已在台灣流竄！

本刊試圖聯絡多位買到假孟藥的患者或家屬，有的因吃到假藥的病患已死亡，有的覺得自己很衰，不想讓別人知道而拒訪。

藥價之高，又有誰知道病患及親屬的痛？患者溫琇文告訴本刊，「我在2015年確診肺腺癌第4期，原廠藥之前有『買1送1』的活動，一次花36萬，拿兩個月共60顆的藥，吃了半年，因為媽媽打算把賣房子來付藥錢，我不願意而改吃學名藥。」

病患親屬江清禾則是照顧媽媽7年，他完全不敢算花了多少錢，「媽媽因為腦轉移陷入昏迷，也是靠泰格莎才轉醒，但一天光藥錢就超過8千元，住院就一天一天買。」另一名親屬蘇聖翔，媽媽確認病情時就已轉移到腦部，原廠藥1個月要36萬，就算賣車也只夠買1個月，他只能買孟藥，而且親人也不願幫忙，看盡人間冷暖。

依理來說，台灣市面上應該買不到孟藥。然本刊透過病患提供的訊息，和藥商聯繫，確實可買到孟藥，白盒一盒售價1.5萬，藥商急著賣，還自行砍價到9500元、9000元，甚至8500元，病患社群中，還出現過一盒5000元、4000元的超級低價。（未完）（記者／朱晨寧）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)