CTWANT 火線追擊》原廠藥一天5千吃不起 癌友悲歌 廁所製偽藥全台流竄

和電影版《我不是藥神》的程勇一樣，我本身不是患者，我覺得，我就是在和上帝搶人，這是不是一種「罪」，我不知道，但我只做我能做的。

賣藥，就像在拍賣上面賣東西一樣，誰會和你買，講的是緣份。有一次我去孟加拉拿藥時，碰到機場暴動，擔心沒命回家、心煩意亂時，買方還一直殺價，「為什麼你要賣500美元，別人才賣500人民幣，能不能便宜一點？」我當下心灰意冷，只說一句話，「你去和他買。」

會開始帶藥，是因為我在十幾年前在國外做藥動學儀器的銷售，因緣際會進入孟加拉，發現當地的學名藥沒人代理，覺得這是新市場和就開始拜訪藥廠。孟加拉有200多家藥廠，大家彼此良性競爭，都開發不同的藥。因為我的親人也是癌症過世，親朋好友知道我會去孟加拉，就開始託我帶癌症和肝炎的藥，而且他們吃了反應也不錯。

《我不是藥神》這部電影，其實就是現實生活的縮影，世界上真的只有一種病，叫窮病。每個家裡有生病的人就會發現，生病時，騙子就會來。胎盤、睡蓮各種療法都有，我有這方面的知識，能幫多少（人）就幫多少（人），中國和印度現在假藥盛行，我直接和藥廠拿藥，不是在路邊零售店買，至少確定是真的。

在開始帶藥前，我也先自掏腰包買原廠藥，再與孟加拉學名藥一起做檢測，確認含有效成分、mg數的確夠，以泰格莎來說，原廠藥零售價1顆1萬，光為了檢測我就得買8顆！除了確認品質外，我還上網回答藥物問題、病友交流，林林總總做了很多事，但我一瓶賺不到30塊美元，我有自己的事業，這只能算是幫忙。（未完）（記者／朱晨寧）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)