國際大導演李安的次子李淳，最近為首次主演的電影《陪你很久很久》，四處奔波宣傳。9月9日該片活動結束後，本刊直擊一身輕鬆打扮的他，從台北市西門町直奔新北市新店，與交往3年的邱姓化妝師來場晚餐約會，用餐過程中2人不顧旁人眼光，摸摸、親親全都來，沉浸於愛的世界，浪漫指數破表。
在美國長大的李淳，談戀愛也十足美式作風。小倆口在等待上菜時，毫不畏懼他人目光，上演各種調情的動作，從大腿一路往上互摸到頭；調皮的李淳還趁女友不注意時，作勢攻擊對方腰間和腋下，之後再隔著口罩來個「安全之吻」，全程花招盡出，一秒都不浪費。
雖然李淳身為好萊塢大導演李安之子，但卻毫無驕貴之氣，約會吃飯也很接地氣。當晚小倆口吃的麵食，價位都在百元內，就算加上飯後甜點，兩人的晚餐費也不超過300元。（未完）（娛樂組）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）
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(中時電子報)
#李淳
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