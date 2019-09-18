CTWANT 娛樂星聞》胸器出陰招 熊熊 狠奪項婕如C位

33歲的卓毓彤（熊熊）出道7年，在主持界相當活耀，今年她積極跨界，演出中視《鑑識英雄II 正義之戰》及台視、三立新戲《網紅的瘋狂世界》（下稱《網紅》）。《網紅》雖是熊熊的第二部戲劇作品，但她成功拿下女二角色，演出有傲人上圍的知名網紅。不過，日前演員們在首映會合照時，熊熊竟為了搶站正中間的「C位」，當眾伸手拉開已經站定位的女主角項婕如，讓項婕如尷尬傻眼。

去年項婕如以電影《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》出道，今年首度轉戰電視圈演出《網紅》就升格女一，星途相當順遂。但在《網紅》九月五日的首映會現場，項婕如看起來有些緊張，反觀女二熊熊顯得一派輕鬆，一身低胸洋裝格外顯眼，兩女在台上、台下互動都很熱絡，看似交情不錯。

進入拍照環節時，兩位男演員吳思賢與言明澔主動站到兩旁，讓出中間的位置，項婕如和熊熊接著上台。此時，身為女主角的項婕如，很自然地站到中間位置，右手被熊熊牽著，不料才短短一秒，熊熊突然把她拉到原本自己站的位置，讓項婕如一個踉蹌。

成功卡好C位的熊熊一臉燦笑，完全無視滿臉錯愕的項婕如，仍牽著對方的手。據了解，當天現場場面混亂，拍照時並無工作人員帶領演員們站位，讓還是新人的項婕如有些不知所措，加上她當天穿的裙子很短，拍照時只顧慮避免走光，因此也只能默默被同劇女星牽著走卻無法反應。

項婕如出道前，曾登上PTT專門介紹素人美女的表特版，卻被鄉民狠批「沒發育」、「胸部太小不給推！」，她還因此請版主撤文，寧可不上表特版。

反觀氣勢和身材都力壓項婕如的熊熊，主持《星光雲!RUN新聞》、《拜託了！便利商店》及東風衛視的《挑戰吧！大神》等節目時，經常穿著低胸裝大秀G奶；她甚至自創比基尼品牌，親自下海當模特兒，非常懂得善用自身優點。

在首映會後幾天的宣傳活動上，熊熊還拿自己的上圍當話題，稱跑起步來「胸前會地震」，替劇組做滿效果，當天她雖然沒搶C位，但依然靠「胸器」搶光女主角的風采。所幸《網紅》播出後，項婕如在PTT獲得罕見的「零負評」成績，總算扳回一城。（未完）（娛樂組）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)