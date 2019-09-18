CTWANT 政治爆卦》蔡壁如:柯P主動找郭董合作

台北市長柯文哲（柯Ｐ）與鴻海集團創辦人郭台銘（郭董），9月11日聯袂前往新竹城隍廟上香，柯Ｐ順勢向媒體透露，有意派「心腹」市府顧問蔡壁如至郭董團隊幫忙。同一天，蔡壁如接受本刊專訪，對於「被釋出」的消息走漏，她顯得有些意外，得知是柯Ｐ說溜了嘴，才卸下心防侃侃而談。至於外界關注柯Ｐ到底會不會爭奪總統大位，蔡壁如斬釘截鐵地說：「只要郭台銘要選，柯文哲絕對不會參選！」

9月11日傍晚，台北市政府大樓內，員工已陸續下班離去，市府顧問蔡壁如仍在十一樓的辦公室處理公事，她一向忙這麼晚。這一天，蔡壁如特別抽空接受本刊記者專訪，只見她穿著白色長褲、淺色上衣，脖子上還吊著寬皮繩綁的證件夾，乍看之下，像是當年還掛著聽筒的台大醫院護理長。

引領本刊記者進門後，蔡壁如馬上切入正題：「我要坐哪你們比較方便？」「好，要問什麼？我們開始吧！」一點都不浪費時間，維持她的一貫風格，簡潔有力，講求效率，如此的快節奏，在訪問展開後才停頓下來。

由於蔡壁如日前透露「柯Ｐ不會選總統的比率高達九十九％」，本刊記者趁機追問柯Ｐ不參選的比率是否增加了？只見她毫不猶豫地說，如果郭董要選總統，柯Ｐ就一定不會出來選，「因為柯文哲本來就不想選總統。」

只是，蔡壁如沒有把話說死又淡淡地表示，根據她與柯Ｐ的多年急診室經歷，非常了解世事多變，世上沒有絕對的事；她更透露，當初是柯Ｐ找人去和郭董接洽，然而不願意進一步說明雙方「第一類接觸」的內容。

當蔡壁如從本刊記者口中得知，柯Ｐ（9月11日）說要派她到郭陣營打選戰，她先是愣了一下才表示，因為當天各忙各的，沒見到老闆（柯Ｐ），也沒有講到話，根本不知道有這只「人事令」。

不過，蔡壁如接著胸有成竹地說，自己雖然只是政治素人，但有紮紮實實打過兩次選戰的經驗，多少可以幫得上郭董，「如果有需要用到我的地方，OK啊！」至於如果真得面對以鐵血治軍著稱的郭董該如何自處，蔡壁如並不以為意地說：「反正選舉只是一時的，過一陣子又會回歸到原來的生活。」

蔡壁如相當了解自己「助郭」後的處境，強調只要出馬協助郭董打選戰，不是要請假就是得立刻辭職，免得被市議員K得滿頭包。她還說，如果去幫忙郭董陣營，不會要求「資金回饋」，「我不要一毛錢，才會贏得別人的尊重。」（未完）（記者／甯其遠、簡碧卿）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)