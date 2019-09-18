CTWANT 娛樂追緝令》已婚裝單身 溫瀚龍 被爆撩粉撈千萬

台語歌壇新人溫瀚龍，去年與大他16歲的台語女歌手楊靜爆出不倫戀，被楊靜的前夫提告，法院判賠15萬元。一名曾是溫瀚龍忠實粉絲的C女向本刊爆料，指溫瀚龍事後以「會被斷手斷腳」為由，向她及多位粉絲哀求金援，背地裡竟向親友指稱C女肖想他。滿懷好意卻被糟蹋的C女，痛批溫瀚龍「昧著良心做人，把這些婆婆媽媽的憐憫之心踩在地上。」

來自阿里山鄒族的溫瀚龍，二○一六年參加選秀節目《超級紅人榜》時，自爆因父母離異，由阿嬤一手帶大，小學五年級卻目睹阿嬤上吊，坎坷身世深獲評審詹雅雯及主持人于美人的同情心；為節目苦學台語的他，憑著陽光勵志的形象，順利虜獲大票師奶粉絲。沒想到，隔年溫瀚龍奪冠後出道，竟開始向粉絲討拍要錢。

C女告訴本刊，溫瀚龍在參賽時，便經常向粉絲要錢治裝或吃飯；出道後，則改用LINE群組拉攏粉絲，群組一度多達數百人，她表示：「多數粉絲都因他身世可憐而受騙，但他竟獅子大開口，愈討愈多！」

據悉，溫瀚龍二○一七年發片時，有一群北部的媽媽級粉絲，經常金錢援助他。C女回憶，當時溫瀚龍為主持三立外景節目《青春好7淘》，遠赴日本錄影，卻不時向粉絲哭窮要旅費。不料，溫瀚龍因同步向太多粉絲傳LINE要錢，導致自己搞混，甚至重複傳訊，因而引起粉絲懷疑，但他都支吾其詞帶過，「南部也有粉絲金援他（溫瀚龍），直到去年爆出他和楊靜的醜聞才停止，二十幾歲的年輕人，竟然為了錢不擇手段、四處拐騙。」

C女氣憤地說，若有粉絲識破溫瀚龍的伎倆，他會立刻翻臉，「他經常向粉絲哭窮要錢治裝，甚至買房、買車，粉絲一有不從，就被封鎖、踢出群組。」C女更指稱，溫瀚龍出道三年來，已從粉絲身上撈了約上千萬元，光是她自己就金援了上百萬。（未完）（娛樂組）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)