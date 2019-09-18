鐵道人說鐵道故事！面積近17公頃的原台北機廠轉型為國家鐵道博物館，其軟硬體籌建計畫期程，自2017年起至2026年止，採「全區整備、分區修復、分區開放」模式進行修復再利用。國家鐵道博物館籌備處於今年8月13日獲行政院正式核定設立，文化部宣布所屬的國家鐵道博物館籌備處主任一職，將於10月1日起，由國立台灣師範大學地理學系洪致文教授擔任。

國家鐵道博物館軟硬體籌建計畫期程，自2017年起至2026年止，採「全區整備、分區修復、分區開放」模式進行修復再利用。文化部於2017年7月成立國家鐵道博物館籌備小組進駐台北機廠，即展開多項的前期籌建作業，透過各式民眾參與活動、展覽、交流論壇的辦理，促進大眾對鐵道博物館的想像和願景討論。

名聞國內外的鐵道專家洪致文教授，於美國加州州立大學洛杉磯分校(UCLA)獲得博士學位後，先後任教於文化大學與國立台灣師範大學，長年致力推動鐵道文化的保存及研究，為中華民國鐵道文化協會創始會員，亦是現任台灣交通文化資產保存學會常務理事。洪致文教授在學術工作外，也長期投入台灣鐵道文化資產的保存運動，尤其關注台灣各地鐵道的相關保存議題，從搶救支線鐵路、彰化扇形車庫保存、台北機廠保存等社會運動皆可見其身影。

洪致文教授並著有許多台灣鐵道相關專書，近年出版的《台灣鐵道文化志》、《台鐵全車輛》系列專書，皆為台灣鐵道文化與車輛史研究之重要著作。此外，其早年的作品，例如曾獲金鼎獎的《台灣鐵道傳奇》，更是解嚴後國內鐵道文化意識啟蒙的第一部重要著作，影響了二十多年來台灣鐵道文化的蓬勃發展。

鄭麗君部長指出，洪致文教授在學術或實務層面，都有深厚的經驗，素富社會聲望。於文化部籌備國家鐵道博物館工作過程中，更是以專家學者的身分一路協助，促成多項重要計畫之推展，可說是此時接掌籌備處的最適人選。

(中時電子報)