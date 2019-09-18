TCPB局長室還加碼附贈警犬版 (圖／翻攝自TCPB局長室臉書)

瑞士納沙泰爾警方的警車開箱，竟然還附帶一個竊賊 (圖／翻攝自Police Neuchâteloise Instagram)

近日一張荷蘭警車「開箱」照瘋傳網路，緊接著世界各地也紛紛跟上風潮，開始跟著開箱，台中市府警察局局長室臉書粉專「TCPB局長室」也不落人後，在16日上傳了警車開箱照，照片曝光後吸引到5萬人點讚，然而其中不少網友焦點卻全在右下角兩位員警上，因為員警表情實在太爆笑。

國外捲起一陣警消開箱風，將警車上所有的配件物品仿效3C產品開箱文，全部攤開供人檢視，其中最爆笑的莫過於開箱配件還包括員警本人，最先是從荷蘭警方發布，緊接著瑞典、德國、紐西蘭等國也跟進仿效，其中德國警車開箱包括一隻警犬、法國警方更是附帶一個小偷，讓網友樂翻。

看到這股風潮，「TCPB局長室」表示不能忍，在臉書貼出台灣警車開箱照，其中最醒目的莫過於台灣獨有的酒測攔檢招牌，但再仔細一看，右下角兩位躺在地板上的員警，緊閉眼睛與嘴巴，完全一副厭世臉表情，也讓網友笑翻，直說「右下角也太可愛」、「兩位阿sir辛苦了XD」、「還以為是擬真人偶，竟然是真人XDDD」、「台灣警察越來越幽默親民了，推一個」、「我已經開始期待消防車的開箱了」。

(中時電子報)